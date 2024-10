Morena | Ulises Bravo señala a 'responsable' de abucheos en evento con Luisa María Alcalde

El actual titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Alan Dupré Ramírez, se vio envuelto en la polémica luego de haber sido señalado por el dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo Molina, como el responsable de organizar las rechiflas durante el evento que encabezó este fin de semana la dirigente nacional Luisa María Alcalde.

“Amigos, ¿cómo están?, ¿alguien conoce a esta persona? Como la mayoría sabrá, hoy recibimos en el estado a la presidenta nacional de Morena y, durante mi turno para hablar, como en otras ocasiones en que pagan a gente para abuchearme, hoy señalan a esta persona como el responsable que llevó y dio instrucciones a la gente para hacerlo, ¿alguien lo ubica?”, escribió Bravo Molina en sus redes sociales y colgó una fotografía donde se observa al secretario.

Abuchean a Ulises Bravo dirigente de Morena en Morelos

"¡Fuera, fuera, fuera!", le gritan frente a Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido.



Dupré Ramírez negó estar detrás de esta supuesta organización para vitorear a Bravo Molina al momento en que daría su discurso, lo cual se llevó los reflectores durante la asamblea informativa en Cuernavaca.

“Yo no tuve nada que ver, no sé si fue organizado o no, y yo no tengo nada que ver con eso”, externó el secretario de despacho.

Cuestionado sobre si es necesario un cambio en la dirigencia estatal, Alan manifestó que esas expresiones no le corresponden, pues dijo que como servidor público le corresponde estar en la realidad de lo que se vive día a día, y aclaró que acudió a la asamblea como un simpatizante más del partido.

“Tenemos todos en este estado, y más las personas que estamos involucradas en el servicio público, la obligación de estar muy cercanos a la realidad, no alejarnos de ella porque es muy peligroso... La presidenta de nuestro partido mencionó este documento de los 100 puntos específicos e indispensables para todas las autoridades”, respondió el titular de la SDS.

Más tarde, Bravo Molina subió otra publicación en la que dio a conocer que sí habría renovación en Morena Morelos, pero solo para las secretarías vacantes.

Este proceso, informó, se llevará a cabo a través del Consejo por votación libre y secreta, y finalmente señaló que solo podrán postularse para ocupar los cargos los miembros del propio Consejo.