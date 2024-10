Carmelo Enríquez denuncia presiones en la elección estatal de Morena

El proceso de elección para la dirigencia estatal de Morena en Morelos empezó a llenarse de tensión, pues actualmente ni siquiera hay una convocatoria definida para este proceso, al cual ya varios se han apuntado, así lo expresó Carmelo Enríquez, exdiputado federal y aspirante a dirigir el instituto político.

Luego de las declaraciones de Raúl Tadeo Nava, quien también se ha destapado como aspirante, Carmelo Enríquez llamó a no apresurarse y esperar a que la dirigencia nacional emita la nueva convocatoria, la cual podría traer otras reglas.

“Hay incertidumbre en varias cuestiones, como si esa nueva convocatoria va a permitir que quienes no pertenecemos al Consejo Estatal podamos ser propuestos para ocupar la dirección del partido o si, como se ha dicho, solamente los propios miembros serán candidatos y los consejeros serán quienes elijan esa nueva dirección”, .

Agregó: “Esa incertidumbre da pie a que tengamos que esperar la resolución de esa nueva convocatoria y no apresurarnos a dar pasos en ese sentido”.

En este contexto, acusó que hay presión sobre las y los consejeros estatales para que se decanten por Tadeo Nava.

“Hay un hecho delicado que quisiera comentar; quienes ignoran este proceso han empezado a hacer una campaña apresurada, dando por hecho que un compañero ya tiene las firmas de los consejeros para ser presidente del partido. Esto es delicado, ya que Javier García Chávez y Rafael Reyes están presionando a los consejeros estatales para que, en una carta, firmen en apoyo a Raúl Tadeo Nava”, señaló.

Local Junta política desecha desafuero de Tania Valentina

Comentó que este tipo de acciones traería como consecuencia una nueva división al interior del partido.

“Esto, a todas luces, es incorrecto, es ilegal, es ilegítimo. De tal modo que, aun cuando aparezca la convocatoria, si esta se empieza a aplicar de esa forma, sería una violación a los estatutos”.

Finalmente, descartó haberse promovido para la presidencia durante sus recorridos por el estado y llamó a esperar las reglas para dicho proceso, a realizarse el próximo 16 de noviembre.

“De mi parte, no he promovido mi persona para la dirigencia del partido; me he dedicado a recorrer el estado para revisar el partido, no he promovido mi figura como candidato a la presidencia. Sin embargo, durante los recorridos, los propios compañeros han expresado que yo podría ser presidente del partido”.