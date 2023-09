Morena saldrá de la gubernatura de Morelos: Alito

“Morelos necesita dirección, necesita rumbo, hoy este estado que era un orgullo para todos, de paz, de armonía y de tranquilidad, está entre los peores estados calificados porque no hay resultados en seguridad, porque no hay crecimiento, porque no hay medicamentos, porque no hay una capacidad para darle certeza y certidumbre y generar mejores condiciones de vida”, expresó Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En su visita a Cuernavaca el político puntualizó que el Frente Amplio por México va a recuperar la gubernatura del estado.

En su opinión, el Frente adquirió mucha fuerza tras el método distintivo que les permite trabajar de la mano de la ciudadanía, y que próximamente ampliarán a nivel nacional gracias a la candidata Xóchitl Gálvez.

La coalición además de contar con elementos de Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el Partido Redes Sociales Progresistas, tiene a personajes de Movimiento Ciudadano. Y están abiertos a recibir a otras fuerzas políticas que crean en el proyecto.

“Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar, y hay que dejar muy claro en los ciudadanos, Morena es una tragedia y una desgracia para México, aparte de cínicos y sin vergüenzas, son unos corruptos que no saben gobernar, por eso tenemos que trabajar con decencia, con firmeza, con categoría”, puntualizó Alito.

Al evento de toma de protesta de los integrantes del Comité Estatal Directivo en Cuernavaca, no podía faltar el dirigente estatal del PRI, Jonathan Márquez quien aseguró que la militancia está preparada para después de 24 años recuperar la gubernatura en Morelos.

También estuvieron presentes personajes como el presidente municipal panista José Luis Urióstegui, el diputado Oscar Cano, el dirigente estatal del PRD Sergio Prado, Marisol Becerra delgada estatal de la fundación municipios en movimiento, el exgobernador de Morelos Jorge Morales Barud, el alcalde de Huitzilac Rafael Vargas, Karla Aldama dirigente estatal del partido Redes Sociales Progresistas, entre otros.