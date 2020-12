Morena pone fin a conflicto interno con reapertura de oficinas

La dirigencia de Morena en Morelos y representantes de las bases de ese partido, afirmaron rotundamente que no desean una alianza electoral con Encuentro Social en el estado, Garardo Albarrán, dirigente estatal sostuvo que la dirigencia nacional debe respetar lo que digan las bases y no actuar con imposiciones. Además anunciaron la apertura de las oficinas estatales y fin al conflicto interno que habían mantenido durante varios meses para comenzar el trabajo Político de manera conjunta y coordinada.

Cabe decir que el conflicto que surgió entre la dirigencia y un grupo de militantes que tomó la sede estatal desde el 11 de agosto, llegó a su fin el pasado 29 de noviembre, y luego de varias reuniones desde este jueves, la sede estatal abrirá sus puertas a sus seguidores.

Como vocera del movimiento, Silvia Salazar dijo que está segura comparten todos los morelenses que simpatizan con ese partido, es “no aceptar la alianza con el PES, ni con ningún otro partido que no abrace los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Por ello, desde este momento se habrán de declarar de manera permanente y el plantón se transformará en una activación para fortalecer la institucionalidad y la estructura que permita vuelva a estar en condiciones de enfrentar unidos a los adversarios de la 4T”.

El grupo de personas simpatizantes de esa organización política, instalaron una manta con la leyenda que no respaldan la alianza con el PES en Morelos, sobre esto, el dirigente actual del Comité en el estado, Gerardo Albarrán, fue cuestionado de su opinión personal, dijo que al ser Morena un partido diferente, el Comité de Mario Delgado debe respetar y acatar la decisión de las bases en los estados.

Pero al insistir en su opinión personal, aceptó que igual no acepta esa alianza pero deberá someterse a los órganos del partido y que sean los militantes quienes decidan. “El 17 de noviembre el consejo nacional acordó que para llevar a cabo la política de alianzas en los estados con cualquier partido, el comité nacional deberá consultar a las bases de los estados al igual que a las estructuras internas, como el consejo estatal y el comité local, y lo que vemos con esta manta, es que las bases se están pronunciando, y es una parte importante que la dirigencia nacional debe tomar en cuenta”.