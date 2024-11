Por primera vez, una mujer liderará Morena en Morelos

En sesión ordinaria y por unanimidad, los consejeros eligieron a Mirsa Suárez Maldonado como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A la convocatoria emitida por la dirigencia nacional acudieron los 47 consejeros estatales activos, con el propósito de elegir las tres carteras vacantes.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Entre los consejeros estuvieron el coordinador de la bancada, Rafael Reyes; el alcalde de Jiutepec, David Ortiz; el diputado federal, Juan Ángel Flores; y el alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo.

Otros que estuvieron afuera del salón de eventos donde se realizó la sesión extraordinaria, pero que no podían participar, fueron la diputada federal Sandra Anaya y el exdiputado de Cuautla, Raúl Tadeo Nava.

Por unanimidad se eligió a la directora general del Sistema DIF Estatal, Mirsa Berenice Suárez Maldonado, como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena; a la directora de la Defensoría Pública de Morelos, Paola Cruz Torres, como secretaria de Finanzas; y a Noemí Anaya Villegas como secretaria de Organización.

Local "Cuauhtémoc Blanco recibió protección de López Obrador"

En entrevista, Mirsa Suárez señaló que, por primera vez, una mujer estará al frente de Morena en Morelos.

"Se llegó a la unidad, se llevó a cabo la reflexión de que necesitamos estar trabajando en equipo, en pro de nuestro partido", expresó.

Preparan asambleas y recorridos

En los próximos días, iniciará un recorrido por el estado para realizar distintas asambleas, invitando a la militancia y a los simpatizantes a conocer el proyecto de trabajo y a respaldar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

Tras esta sesión extraordinaria, aseguró que el partido se fortalece: "Estamos orgullosos de que se pudo hacer este trabajo en equipo. Ahorita están dejando intereses personales a un lado, intereses que a lo mejor podrían ser individuales, pero están viendo por el bien del partido y de Morelos".

Mirsa Suárez Maldonado, nueva presidenta de #Morena en Morelos, informó que se designó a Paola Cruz como secretaria de Finanzas y a Noemí Anaya como secretaria de Organización. Destaca que, por primera vez, una mujer dirige #Morena #Morelos 📲 Jessica Arellano /@SolDeCuernavaca pic.twitter.com/L86rkGHGRU — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 16, 2024

Con esta designación, quedaron sepultadas las intenciones del exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, de convertirse en dirigente de Morena en Morelos.

En días pasados, había declarado que, al no ser consejero, no podía participar, pero que ya tenía el apoyo de la mayoría de los consejeros para que en esta sesión extraordinaria se solicitara que él fuera el dirigente, adhiriéndose a los protocolos del partido. Sin embargo, esto no ocurrió.