Morena impuso la alianza en Morelos

El contingente de las bases de Morena en Morelos recriminó a su dirigencia nacional que haya designado candidatos sin haber escuchado a la militancia en el estado, incluso que haya avalado la coalición con el PES sin importarle lo que dijeran los protagonistas del llamado “cambio verdadero”. Ayer realizaron un último intento por buscar exponer ante su dirigente nacional su inconformidad en la Ciudad de México, informó Francisco Radilla.

Temprano, el grupo de personas, llegó hasta la Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca, en donde se sumaron poco más de 100 militantes y con mantas colocadas en sus automóviles partieron rumbo a la Ciudad de México.

El vocero de esta movilización señaló que era desafortunada la manera en que el comité nacional ignoró los llamados de los militantes y simpatizantes en Morelos, y designó candidatos que no representan el interés ni los ideales de la 4T, y lo que es peor, avaló una alianza con el PES y NA, que no representan ninguna ayuda, porque no acatan la visión del proyecto Obradorista.

Ante lo cual, “en Morelos rechazamos la aberrante y arbitraria decisión electoral que nos están imponiendo desde el comité ejecutivo nacional de Morena con el partido Encuentro Social sin haber consultado a sus militantes; las bases de Morena en Morelos no avalamos ningún tipo de imposición venga de donde venga y mucho menos cuando estas no responden a los principios y los ideales de nuestro movimiento y de la 4T”.

En su opinión no debe Morena permitir que los errores y fallas del PES se sigan endosando al proyecto de la 4T, y deben ser los militantes quienes decidan, “basta ya de aventureros de la política sin vocación de servicio, Morelos no es de Hugo Erick Flores, no es de Jorge Arguelles ni de Ulises Bravo, o Mario Delgado, basta ya de que gente externa a nuestro estado nos quieran imponer sus decisiones”.

Por lo tanto, aseveró, Radilla como simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador les corresponde en derecho exigir que la toma de decisiones se haga desde las bases, y no se repita lo que muchas veces se repitió en otras fuerzas políticas, cuando con acciones corruptas, desde las cúpulas del poder político se negociaban las candidaturas en lo oscurito.

Es así, como en Morelos, dijeron, no se van a permitir componendas entre grupos de poder, porque va en contra de todo lo que han venido luchando, por ello, el comité nacional debe saber la opinión y el sentir de los morelenses; confiaron que al exponer ante el dirigente Mario Delgado esa preocupación podrá revertirse la lista.