Morena fija fecha para definir candidaturas a diputaciones

Con la finalidad de evitar rumores y tensión entre aspirante, el dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado Carrillo dio a conocer que el próximo 27 de diciembre darán a conocer los resultados de la encuestas finales para la elección de candidatos a diputados federales, y en enero los de diputados locales y municipios.

Este 19 de diciembre, Mario Delgado ofreció una conferencia de prensa para que “la militancia de Morena no esté nerviosa y no haya chismes, ni noticias falsas”.

“Hay un bloque de estados donde vamos a dar a conocer los resultados de los diputados federales el próximo 27 de diciembre, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco”, añadió.

Mientras que los resultados de las encuestas finales para diputaciones locales y municipios serán dados a conocer el 15 de enero.

“Para todo lo que salga antes, que no venga de la Comisión de Encuestas pues que no se la crean, que no los hagan sufrir, que no los hagan enojar, que no los vayan engañar con noticias falsas”, resaltó.

Mario Moreno pidió a los aspirantes a una candidatura relajarse, disfrutar de las fiestas decembrinas con su familia y será en enero los resultados de candidaturas locales.

“Esto con el objetivo de parar las tensiones, de parar las noticias falsas, de parar la rumorología y los chismes”, dijo.

Refirió que posiblemente las fechas pueden cambiar en algunos casos, por lo avisará de forma oportuna.