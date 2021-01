Morena contra Morena: Militantes solicitan procedimiento sancionador

Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitaron formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del instituto político iniciar un procedimiento sancionador ordinario en contra de la bancada morenista al interior del Congreso de Morelos, esto al autorizar al gobierno estatal la contratación del refinanciamiento de la deuda pública.

Luego de que el pasado 15 de diciembre de 2020, los legisladores Alejandra Flores Espinoza, Ariadna Barrera Vázquez, Elsa Delia González Solórzano, Keila Celene Figueroa Evaristo y Héctor Javier García Chávez, votarán a favor de autorizar al Poder Ejecutivo la reestructura de la deuda pública estatal por un monto de hasta seis mil 592 millones 127 mil 806.56 pesos, para pagar en un plazo de hasta 20 años, este jueves 7 de diciembre se acudió a iniciar la queja en contra de los parlamentarios.

Fuentes de Morena en Morelos señalan que ésta no sería la primera ocasión que se da este tipo de procedimientos en contra de legisladores que violan los principios de austeridad y racionalidad de gasto para obtener beneficios personales.

Cabe mencionar que algunos de los diputados denunciados forman parte del mismo Consejo Estatal de Morena-Morelos, como la legisladora por el VI Distrito, Ariadna Barrera Vázquez, quien es presidenta del mismo.





Morena debe retomar sus principios básicos

Previo a la realización del consejo integrantes morenistas insistieron que no avalan el convenio electoral con el PES, en el 2018 fue coyuntural dijeron pero en esta ocasión es diferente y Morena debería retomar sus principios básicos de cercanía con el pueblo que el PES no ha demostrado confían que por unanimidad los consejeros trazaran la línea para hacer patente al comité nacional de su partido que no aceptarán la coalición

