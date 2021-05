Morelos y Guerrero: prolifera una hermandad política

Morelos está conformado por pobladores de diferentes estados de México y hasta otros países, pero quienes han y siguen teniendo una mayor presencia, son los guerrerenses.



La entidad morelense, está ubicada en la región centrosur del país, limitando al norte con Ciudad de México, al este con Puebla, al oeste con el Estado de México y al sur con Guerrero, con éste último se ha generado una muy buena y estrecha relación, no solo porque muchos de sus habitantes deciden mudarse al estado en busca de mejores oportunidades, tanto así que han dado el nombre, coloquialmente, a Cuernavaca de la capital de Guerrero, por la gran cantidad de guerrerenses en la ciudad, sino también debido a que diversos actores políticos han participado activamente en los procesos electorales de dicha entidad costera.



Por lo menos desde 2011, en la elección de Ángel Aguirre en Guerrero, los procesos electorales de la entidad han importado operadores morelenses. En aquél proceso figuraron por lo menos el exgobernador Graco Ramírez, el exsecretario de Gobierno estatal Jorge Messeguer Guillén y el exsenador Fidel Demédicis Hidalgo, todos, en ese entonces, del PRD.



Fidel Demédicis Hidalgo se afilió al sol azteca en 1995, en 1998 participó activamente en la campaña electoral de Félix Salgado Macedonio, quien estaba compitiendo por segunda ocasión a la gubernatura del estado de Guerrero. El morelense coordinó la campaña desde Taxco de Alarcón.



“Fue una jornada difícil porque en ese tiempo el PRI era el que prácticamente ganaba todo, pero en esa elección no ganamos pero estuvimos muy cerca. A nivel estatal la elección fue muy reñida con René Juárez Cisneros, perdimos por 14 mil votos, que fue prácticamente un empate técnico”, recordó el actual candidato a diputado plurinominal por el partido Futuro.



Pese a que fueron derrotado en la elección, manifestó que se obtuvieron resultados favorables puesto que los votos obtenidos dieron paso al “Éxodo por la Democracia” que partió del estado de Guerrero a la Ciudad de México, pidiendo la limpieza del proceso electoral, planteando su respaldo a la lucha contra el “fraude” en las elecciones de ese 7 de febrero.



El éxodo, de acuerdo a medios nacionales, contó con la presencia de 15 mil manifestantes, cuatro gobernadores, diputados federales y dirigentes nacionales del PRD, Demédicis Hidalgo recibió al contingente de más de cinco mil compañeros en Temixco, en su calidad de presidente del partido de izquierda.



Fidel Demédicis Hidalgo apoyó también en la contienda de Cuetzala del Progreso y en Acapulco respaldando a Gloria Sierra, en ambos lugares, afirmó, se obtuvo el triunfo.



A pregunta expresa sobre la relevancia de los morelenses en los procesos electorales de Guerrero, expresó que sin duda la presencia de una persona con representación llevando un contingente importante de compañeras y compañeros a otro estado le da un plus a las campañas, “la gente se emociona porque esta aquí el secretario general del PRD en Morelos y entonces la gente se emociona y el apoyo sí crece, sí se entiende, igual ellos han venido a Morelos a acompañarnos en algunos procesos”.



El excandidato a la gubernatura de Morelos detalló que esta sinergia entre estados se ha dado, hablando del PRD, debido a que mantenían una forma de pensar similar y los programas eran muy parecidos; sin embargo, las grandes diferencias es que la extensión territorial de Guerrero ocasionan que sea más complicado hacer actividades proselitista, moverse de un lugar a otro en poco tiempo.



“La tendencia de la izquierda en Guerrero era mucho muy fuerte, igual que en su tiempo fue en Morelos. Nosotros estamos acostumbrados a hacernos máximo una hora, dos hora desde Coatlán a Axochiapan, ellos se hacían dos horas de Taxco al pueblo más cercano, era más largo atravesar Guerrero”.



Pero no sólo el PRD ha importado operadores morelenses, actualmente en el proceso electoral 2020-2021, Morena incluyó a Pablo André Gordillo, quien fuera regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca y director del Instituto Morelense para los Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) en el sexenio perredista. Se encuentra trabajando en la campaña de Evelyn Cecia Salgado Pineda, candidata a la gubernatura por el gobierno de Guerrero, como se puede observar en sus redes sociales.



Con estos ejemplos se demuestra la importancia y relevancia que tienen los morelenses en los procesos electorales del estado de Guerrero, pudiendo catalogarlo como el estado vecino de preferencia.