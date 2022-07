Morelos vive un desastre ambiental

La reforestación inadecuada por parte de autoridades ambientalistas, la falta de políticas públicas respecto al tema, así como el desorden en la disposición final de los desechos sólidos, son un caldo de cultivo que están condenando a Morelos al desastre ecológico, coinciden expertos y encargados de las áreas de desarrollo sustentable.

Óscar Dorado Ramírez, doctor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, señaló que desde hace 30 o 40 años se le viene diciendo a los mexicanos que se está reforestando en el país; sin embargo, todas las acciones emprendidas por los gobiernos, incluyendo el de Morelos, no están funcionando en lo más mínimo.

Explicó que una de las principales razones es que utilizan plantas no nativas del lugar, además de plántulas bastante pequeñas, las cuales difícilmente van a resistir. El investigador y su equipo de biólogos, Francisco Ortiz y José María de Jesús, sostienen que muchas de estas campañas de reforestación solo sirven para tomarse la foto, pero los responsables de estas acciones no regresan al lugar para dar seguimiento y por esta razón los árboles plantados no prosperan.

Dijeron que para hacer estas campañas se deben tomar en cuenta las especies del lugar, pues además existen algunas nativas que crecen en las riberas de los ríos y al llevarlas a cerros obviamente se mueren. Lo ideal es plantar árboles de al menos tres o cuatro años de edad.

Dorado Ramírez consideró que al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable debería estar una persona con conocimiento en el tema, un biólogo o especialista en conservación. Otro problema que enfrenta Morelos es la deforestación, sobre todo en la parte norte del estado, en Huitzilac.

Indicó que esto mismo pasa en Cerro Frío, en la comunidad Tilzapotla, municipio de Puente de Ixtla, donde principalmente existen pinos y encinos, pero la deforestación ha crecido.

Cúmulo de problemas

Actualmente en Morelos existen basureros a cielo abierto, como en Huitzilac, cuya zona de descarga no solo está contaminado esa parte de la entidad, sino que también a la capital morelense.

El investigador destacó que durante el gobierno de Graco Ramírez se impulsaron los centros o plantas de valorización que no tuvieron ningún beneficio y que hoy en día están llenos de basura.

En cuanto al agua, dijo que se empiezan a vislumbrar problemas y ejemplificó con la Laguna de Hueyapan, ubicada dentro de la reserva ecológica El Texcal, donde ya se ha observado una disminución en sus niveles.

Puntualizó que es urgente hacer algo al respecto para frenar el deterioro del medio ambiente, pero sobre todo con acciones eficientes: “No estamos haciendo básicamente nada, y eso es muy preocupante para muchos, especialmente para los biólogos".

Comentó que no son pesimistas, pero evidentemente en pocos años padeceremos las repercusiones negativas de las cosas que no se están haciendo ahora y añadió que se debe trabajar mucho en educación ambiental eficiente.

La disposición final de los derechos sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan algunos municipios morelenses./Archivo | Emmanuel Ruiz

Agenda 2030, en el olvido

Andrea Gordillo, diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso del Estado, lamentó que no se dé importancia al cuidado del medio ambiente.

Dijo que en el país se han incumplido los compromisos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y citó la recién inaugurada refinería Dos Bocas, en Tabasco.

“Creo que hace falta mayor política pública a favor del medio ambiente; podemos tener muchas leyes pero no se cumplen, hoy es momento de poner orden”, expresó.

Desde la Comisión que preside, refirió, han tratado de ver de qué manera pueden apoyar más, pero que no quede en ley, sino en acciones concretas.

Precisó que en el paquete económico del Gobierno del Estado se le asigna un presupuesto mínimo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable:

“Desde ahí estamos arrancando mal, ellos son los encargados de velar por el medio ambiente, la basura, la calidad del aire".

Indicó que si bien es necesario hacer políticas públicas y aplicarlas, es importante que todos se involucren; es decir, que desde casa los ciudadanos contribuyan separando los residuos, el plástico PET, hagan composta, no tiren basura en la calle, etcétera.

La diputada precisó que la semana pasada presentó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con la que se busca apoyar a los agricultores para ayudar a que sus tierras sean más fértiles, además de aplicar sanciones a quienes realicen quemas agrícolas y así evitar incendios forestales.

Otra presentada es la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano: “El árbol correcto en el lugar correcto se va a sembrar mejor, debemos saber el catálogo de los árboles que son nativos de Cuernavaca o Morelos y plantarlos donde se tienen que plantar”. Además se contemplan sanciones más altas a quienes talen árboles sin permiso.

Por parte del Ejecutivo del Estado recibieron la Ley de Equilibrio Ecológico, pero como no observaron grandes cambios, desde la Comisión que preside organizaron varias mesas de trabajo con ambientalistas de Morelos, resultando una ley madre en materia del medio ambiente, pero aunque ya está hecha y dictaminada solo falta que pase al pleno para su aprobación.

Invasión de áreas protegidas

José Alfredo Domínguez, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, informó que la capital del estado cuenta con bosque templado en Chamilpa, en el poblado de Santa María, y para conservar se han sumado a instancias federales.

Dijo que en la última reunión del comité de ordenamiento ecológico territorial se evidenció el crecimiento en áreas naturales protegidas del municipio, por lo cual se acordó que en próximos días realizarán un recorrido con todas las autoridades competentes de protección, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

No quiso revelar el área de estas zonas donde se han hecho reportes de invasiones, aunque precisó que ya tiene detectadas invasiones nuevas en dos barrancas y dos puntos de bosques y se busca evitar daños ambientales o que estas personas adquieran derechos en la zonas.

Asimismo, informó que han detectado que los árboles laureles y ficus de la ciudad están muriendo por tres plagas que los están atacando, los cuales, recordó, son especies exóticas que no son nativas de Morelos. Es por ello que la Dirección de Parques está haciendo el retiro de los árboles laureles que ya se han secado.

Recarga de mantos acuíferos

José Luis Galindo Cortez, secretario de Desarrollo Sustentable (SDS), comentó que han venido trabajando con la Federación y municipios en los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Comentó que el año pasado reforestaron con 135 mil árboles y este año en los tres viveros de la SDS tuvieron una producción de 250 mil árboles, más donaciones de organizaciones y empresas, pues la meta es duplicar y reforestar varios ecosistemas.

El funcionario aseguró que están produciendo especies para bosque templado, pinos en diferentes variedades, como encinos; y en los viveros de Huiajintlán plantas para selva baja caducifolia, como guamúchil, palo dulce, cuachalalate, entre otras.

La idea de las campañas de reforestación es que en los altos de Morelos se fomente la recarga de los mantos acuíferos.

Reconoció la existencia de basureros a cielo abierto en Morelos, en Huitzilac y en Tlayacapan. El primero ya se está trabajando en liquidarlo. Agregó que solo se cuenta con dos rellenos sanitarios particulares en Loma de Mejía, en Temixco, y el de La Perseverancia, en Cuautla, y otros dos que cumplen a medias en Jojutla y Mazatepec.

Desde hace años se ha notado una baja en los niveles de la laguna de Hueyapan, en la zona de El Texcal./Archivo | OEM

Los tiraderos a cielo abierto

Ante la falta de lugares de disposición final de los residuos que enfrentan varios municipios, Galindo Cortez dio a conocer que se contempla la creación de tres rellenos sanitarios regionales en la entidad para ayudar a los ayuntamientos a resolver el problema del destino final de los residuos.

En este proyecto se contaría con la intervención de capital privado, pero con la regularización de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de los propios municipios.

Explicó que se proyecta instalarlos en la región sur poniente de la entidad, otro en la región sur oriente y el tercero aún no se define si será en Yautepec o en los municipios o localidades circunvecinas.







