Morelos vive en el terror: Iglesia

Los hechos de inseguridad en Morelos están en todas partes y a cualquier horario, lamentó el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, durante la homilía dominical.

Señaló que la gente merece transitar por las calles en paz y tranquilidad; “nosotros vivimos situaciones hoy de extrema violencia y tenemos miedos reales. Eso sí es terror”.

El reto hoy para los padres de familia, dijo, es dejar vivir a sus hijos rodeados de peligros, por lo que pidió a los fieles unirse en oración para que el terror termine pronto, "antes de que arrebate vidas o desaparezca a sus seres queridos".

“A los morelenses se les arrebató la tranquilidad y estar fuera de casa es sinónimo de peligro o periodos de angustia”, refirió.

El vicario sostuvo que no hay motivos para tener miedo, a pesar de que todos los días hay noticias sobre asaltos, muertes y otros delitos porque, aunque no lo parezca, "Dios siempre está con nosotros, no hay porqué tener miedo, él nos acompaña en estos tiempos de terror".

Agregó que además de la violencia, los problemas personales, laborales y en el matrimonio forman parte del conjunto de cosas que le quitan la tranquilidad a las personas.

Sin importar el tamaño o gravedad de la problemática, aseguró que la oración y la fe son la solución a todos. "Él (Dios) nos ha dicho que nos tiene en la palma de su mano y nunca se va a olvidar de nosotros, solo tengamos fe firme".

Señaló que con todo y la inseguridad, la vida no se puede detener y mucho menos el miedo ser el obstáculo al que se enfrente la humanidad; la manera de salir adelante es dándole la cara a los miedos, dejando de lado privilegios y comodidades con tal de estar bien con Dios y el prójimo con convicción y amor incondicional.