"Morelos uno de los estados más beneficiados por los programas sociales": Hugo Erick

A pesar de las criticas en su contra por "gentes que no trabajan como uno sí lo hace", el delegado del Gobierno Federal, Hugo Erick Flores Cervantes presumió que la entidad es uno de los estados con un mayor número de beneficios entregados y advirtió, "Morelos en ese tema está sobrado".

En el estado tenemos 301 mil beneficiarios de los programas que ya les bajaron, anteriormente estaban presupuestados 240 mil apoyos, y en Morelos llegamos a 301 mil, esperamos este año poder llegar a 400 mil morelenses beneficiados por los programas sociales.

Ante la queja de actores políticos y partidistas de que estos beneficios en realidad no llegan a la gente, reconoció que con ellos no tiene ninguna relación, pero sí con los alcaldes con quienes han llevado a cabo los trabajos, porque además insistió "en el estado de Morelos nadie se ha quejado conmigo, al contrario están muy agradecidos porque pueden ver en sus ayuntamientos jóvenes trabajando por el programa Jóvenes construyendo el futuro.

A pesar de los rumores sobre una salida de Morelos para dejar la representación, tomó la situación con humor; "por el contrario, sigo trabajando aquí en Morelos y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador no ha informado ninguna situación de esa naturaleza".

Especialmente las criticas están relacionados por el hecho de que está más interesado en volver a conformar su partido político en lugar de trabajar como delegado federal a favor de los morelenses, por lo cual no dudó que esos señalamientos provienen "de algunas gentes que no trabajan como uno sí trabaja y seguramente quisieran vernos fuera de estas posiciones pero no hay tal".Hugo Erick Flores hizo hincapié que en Morelos hay muchas personas que solo se dedica a golpetear no a trabajar, y los que si trabajan como lo hace él, es de manera silenciosa y con discreción.

En temas como le termoeléctrica, sostuvo en lo que respecta a su responsabilidad ya se hizo y ahora solo resta esperar que se finiquiten los asuntos legales para proceder en el tema de la continuidad del proyecto.

Incluso el representante de AMLO en Morelos, hizo hincapié que por ejemplo en la entrega de la dispersión de los apoyos sociales, Morelos "es un estado sobrado la meta del año pasado eran 240 mil para la entidad pero llegamos a 301 mil nos pasamos del presupuesto y tuvimos el apoyo afortunadamente de la federación para completar la demanda de la gente".

Como participante de la mesa de la seguridad en el estado de Morelos, Flores Cervantes comentó que lo dicho por el gobernador sobre la complicad de al menos 180 policías con la delincuencia, tiene mucho de verdad porque hay funcionarios públicos que no hacen su tarea, y así lo comprueban los exámenes de control y confianza, es decir las expresiones de Cuauchtémoc Blanco.

