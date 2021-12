Morelos tiene una niñez sobresaliente

“Las matemáticas me gustan. La historia no porque hablan mucho”, cuenta Ramsés Aguilar antes de ser reconocido por el Consejo de Ciencia y Tecnología como parte del grupo de más de 50 niñas, niños y adolescentes que participaron en Olimpiadas de Matemáticas a nivel nacional y que trajeron para Morelos medallas de bronce, plata y oro en 2019, 2020 y 2021.

El titular de la dependencia, Francisco Pulido Macías, dijo que Morelos es un estado semillero de menores destacados en matemáticas, pues el 80 por ciento de quienes participan en las olimpiadas obtienen medallas, por lo que es un programa que debe continuar pese a que durante la contingencia sanitaria estuvo en pausa.

“Morelos tiene una posición privilegiada porque son numerosos los niños que salen muy bien con medallas de oro, de plata, de bronce a nivel nacional, incluso algunos acuden a nivel internacional, esto se había pospuesto por la pandemia. Hay niños que ganaron cinco medallas de oro y otra de plata”.

Los menores que resulten destacados en esta área de las ciencias exactas entrarán a un programa específico para seguir fomentando el gusto por ellas, incluso será en enero cuando se inaugure una sala de matemáticas al interior del Museo de Ciencias, ubicado en el Parque Acapatzingo; el objetivo es que en un futuro sean investigadores o científicas que contribuyan al estado.

Para Ramsés Aguilar Barragán, que cursa el primer grado de secundaria, el amor por las matemáticas surgió por interés propio y no porque algún familiar o amigo lo haya impulsado, a diferencia de materias como historia, que le resulta aburrida.

“Historia no me gusta, siento que hablan mucho y es muy aburrido. Las matemáticas me gustan porque son muy fáciles de hacer, aunque no a muchos les gusta, cada vez que resuelvo un problema me siento muy orgulloso. Termino los ejercicios muy rápido, en unos cinco o 10 minutos”.

Cuenta que en su grupo de escuela siempre termina apoyando al maestro para explicar al resto de sus compañeros: “Él me decía que no podía explicarles a todos en el salón, que le ayudara”. En un futuro quiere ser médico para resolver problemas de salud de sus semejantes. El apoyo de sus padres ha sido fundamental para obtener el segundo lugar a nivel nacional, y aunque no heredó el gusto de un familiar, quiere seguir en ese camino pues “con una vez que entiendas cómo se hacen las cosas te gusta”.