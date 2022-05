Morelos tiene una buena calidad del aire: Desarrollo Sustentable

"La calidad del aire en Morelos es buena", presumió el secretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo, no supo decir por qué pero aseveró que aquí no hay problema como en la Ciudad de México (Cdmx) aunque la entidad es parte de la megalópolis y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Sobre todo porque al inicio de esta semana se activó la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono, fundamentada en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que se aplican en la zona metropolitana del Valle de México.

Esta fase, declararon las autoridades, se adoptó “con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana”.

Pero afortunadamente en Morelos "no tenemos ese problema, estamos bien", aseguró el funcionario estatal y advirtió que si hubiera una emergencia como en la capital de la república se haría lo conducente tomando medidas más estrictas.

Si estuviéramos en ese supuesto, dijo, "probablemente se emitiría un comunicado para solicitar la disminución en la afluencia de los transportistas, quizás las rutas de ser necesario y desde el Congreso del estado solicitar su ayuda para aplicar el hoy no circula en la zona metropolitana, pero vuelvo a repetir, no tenemos ese problema en Cuernavaca".

En el valle de México la contingencia registró una concentración de ozono de 169 partes por billón (ppb) en la alcaldía de Benito Juárez de la Cdmx, y una muy mala calidad del aire en varias demarcaciones, que incluso obligó a los 0 y 00 cero a ser incluidos en las restricciones.