Morelos suma 50 nuevos casos de Covid-19, así como siete defunciones

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 16 mil 852 personas, de las cuales se han confirmado siete mil 109 con coronavirus Covid-19, 161 están activas, descartado ocho mil 779 y están como sospechosas 964; se han registrado mil 331 defunciones.

Los nuevos pacientes son 23 mujeres de los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Tlayacapan, Totolapan y Yautepec, además de las delegaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez en la Ciudad de México; de las cuales 17 permanecen en aislamiento domiciliario, 4 hospitalizadas graves y 2 no graves.

También, 27 hombres de Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Yautepec y Zacatepec; de los cuales 18 se encuentran confinados en sus hogares, uno hospitalizado reportado como grave, 6 como no graves y 2 perdieron la vida.





Lee:





Las nuevas defunciones se registraron en 3 masculinos de Cuautla, Temoac y Tlaltizapán, que presentaban hipertensión arterial y diabetes mellitus; así como en 4 mujeres de Ayala, Cuautla y Tepalcingo, que padecían diabetes mellitus, asma e hipertensión arterial.

De los siete mil 109 casos confirmados, 78 por ciento ya están recuperados, 2 están en aislamiento domiciliario, otro uno en hospitalización, mientras que un 19 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.

Los casos confirmados se encuentran distribuidos de la siguiente manera, Cuernavaca, mil 903; Cuautla, mil 038; Jiutepec, 718; Ayala, 309; Jojutla, 272; Temixco, 271; Yautepec, 254; Emiliano Zapata, 243; Zacatepec, 236; Xochitepec, 194; Yecapixtla, 150; Tlaltizapán, 148; Puente de Ixtla, 139; Axochiapan, 123; Tepoztlán, 106; Xoxocotla, 102; Tlaquiltenango, 101; Tlayacapan, 98; Tepalcingo, 80; Jonacatepec, 56; Ocuituco, 54; Huitzilac, 49; Atlatlahucan, 47; Amacuzac, 38; Tetela del Volcán, 34; Miacatlán, 31; Totolapan, 24; Jantetelco, 22; Temoac, 20;Tlalnepantla, 19;Mazatepec, 18; Coatlán del Río y Tetecala, 17; Zacualpan de Amilpas, 15; Coatetelco, 11; Hueyapan, 1; otros estados, 151.

Hasta la fecha se han recuperado cinco mil 541 personas, en Cuernavaca, mil 503; Cuautla, 846; Jiutepec, 593; Ayala, 264; Jojutla, 207; Yautepec, 200; Emiliano Zapata, 194; Temixco, 185; Zacatepec, 173; Xochitepec, 142; Yecapixtla, 126; Puente de Ixtla, 104;Tlaltizapán, 102;Tepoztlán, 90; Axochiapan, 83; Tlaquiltenango, 69;Xoxocotla, 64; Tlayacapan, 63; Tepalcingo, 54; Jonacatepec, 51;Ocuituco, 41;Huitzilac, 40;Atlatlahucan, 36; Amacuzac, 30; Tetela del Volcán, 28; Miacatlán, 22; Tlalnepantla y Totolapan, 18; Tetecala, 16;Jantetelco y Mazatepec, 15; Zacualpan de Amilpas y Temoac, 14; Coatlán del Río, 12; Coatetelco, 7; Hueyapan, 1; otros estados, 101.

La Secretaría de Salud refiere que del total de pacientes confirmados, mil 038 son personal de salud: médicos, 353, de los cuales 321 se han recuperado y 21 han perdido la vida; enfermería, 456, con 432 que han superado la enfermedad y siete fallecimientos; otros trabajadores, 229, 211 ya sanos, con 9 decesos.

Recordaron que la tarde de ayer las autoridades sanitarias federales informaron que Morelos se mantiene en amarillo en el semáforo de riesgo Covid-19 por las siguientes dos semanas; en este sentido, la Secretaría de Salud reitera el llamado a la población a no confiarse y no bajar la guardia respecto al uso del escudo de la salud y la movilidad con la finalidad de que la entidad no retroceda a color naranja.