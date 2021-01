Morelos se une a "Nosotros por Ellas"

Morelos está próximo a conseguir la firma del convenio para la adhesión de la estrategia internacional Nosotros por Ellas (#He For She Internacional) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) capítulo Mujeres.

Esta campaña es liderada desde la #AlianzaInternacionalporMorelos por la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zuñiga, el secretario de Gobierno, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, y el coordinador de la Alianza, enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jonathan Mejía Alegría.

Lo que se busca es posicionar al estado como referente nacional en materia de paridad, igualdad de género y derechos humanos.

Durante una videoconferencia, en la que participó Elizabeth Carrillo Wilson, enlace estatal con la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, así como Juliette Bonnafé y Mario Lugo, quienes forman parte de la representación del organismo internacional en México, comentaron que es un trabajo de más de un año que de manera coordinada la Secretaría de Administración y la Secretaría de Gobierno del estado han encabezado a través de pláticas y análisis de políticas públicas en pro de la mujer.

En ese sentido, Morelos pretende ser la primera entidad del país en acuñar el logotipo con permiso de la ONU traducido en náhuatl, ya que uno de los principales objetivos es empoderar a las mujeres indígenas del estado.