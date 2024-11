Morelos se une a los festejos por la Reforma Judicial; "queremos que la justicia se aplique"

Simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se concentraron en los municipios de Yautepec, Jojutla y Temixco para participar en las asambleas informativas de la Reforma al Poder Judicial que se celebraron este 10 de noviembre y unirse a la fiesta del Triunfo del Pueblo, con la que, desde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hasta legisladores federales y locales celebraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara una acción de inconstitucionalidad presentada contra la reforma.

“Lo que desde el Congreso de la Unión se ha logrado hoy se presenta como un verdadero paso para la construcción de este proyecto denominado Cuarta Transformación”, dijo el diputado federal Agustín Alonso Gutiérrez en la Plaza de Arte de Yautepec, donde estuvo acompañado por el diputado local Sergio Livera Chavarría.

La reforma, aprobada en septiembre pasado, plantea que los cargos del Poder Judicial serán elegidos de forma democrática, por lo que, a partir de junio de 2025, los mexicanos podrán votar por jueces, ministros y magistrados.

En Jojutla, los ciudadanos se congregaron en la alameda para participar en la asamblea informativa encabezada por el legislador federal Juan Ángel Flores Bustamente, quien habló sobre el avance que representa la validación de la reforma, pese a los amparos presentados por ministros, magistrados y jueces.

“Cuántas injusticias no hemos vivido, cuántas situaciones en las que no pasa nada, abusos y corrupciones. Y la justicia no llega y se vende al mejor postor. No más intereses personales, queremos que se aplique la justicia”, dijo Flores Bustamente, acompañado por el diputado local Alfonso Sotelo Martínez y el alcalde Alan Martínez García.

En Temixco, la diputada federal Ariadna Barrera encabezó, ante poco más de una veintena de asistentes, la asamblea en la que celebró la determinación de la Corte.

