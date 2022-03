Morelos se queda fuera de la federalización de atención médica

El estado de Morelos no estaría contemplado en una primera etapa de la federalización de la atención médica propuesta por el gobierno federal bajo un esquema en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sería el ente operador a nivel país, dijo el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, sin embargo, el funcionario aclaró que podría pasar en un futuro, no sin antes analizarse minuciosamente los lineamientos que no han sido dados a conocer.

“Morelos está contemplando para una evaluación”, respondió tajante al referir que es todo lo que se tiene claro por ahora.

Frente al anuncio del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre que todo estado que quiera sumarse a al programa de federalización del sistema de salud para garantizar que éste sea universal y gratuito, el titular del sector salud en Morelos no descartó que se puedan sumar si es que Morelos tiene las condiciones para hacerlo.

“La semana pasada el señor gobernador y un servidor tuvimos una reunión con Zoé Robledo para trabajar en algunos temas en los que siempre ha habido colaboración, ahí se nos planteó el tema de manera muy general, tal como se hizo en la mañanera y estamos a la espera de los lineamientos para ver si es viable en otros estados”.

Adherirse o no a éste plan también tiene que ver con características de infraestructura, abasto de medicamentos, personal humano, entre otros.

Dijo que tal esquema ya se está probando en otras entidades pequeñas como Nayarit, Colima y Tlaxcala por lo que también se tomará en cuenta las experiencias existentes, ya que en Morelos no existe IMSS Bienestar como en otros estados del país donde ya operan.













