Morelos retrasa a Insabi

"Todavía no, lo estamos viendo", respondió el gobernador Cuauchtémoc Blanco Bravo al ser cuestionado sobre la postura de su administración a la incorporación o el rechazo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); y es que dijo hay algunas cosas que todavía no los convence, estarán revisando la conveniencia o no de dejar el control al gobierno federal de los servicios de salud.

Al término del encuentro con enfermeras y enfermeros, el mandatario respondió que en el caso del gobierno morelense no ha tomado una decisión sobre si se habrá de incorporar al Insabi porque hay situaciones que no han quedado muy claros.

"Estamos viendo lo del Insabi, lo está revisando el secretario de salud y ahorita sabemos que se les debe a las enfermeras y esperamos que hoy o mañana sabremos. Pero lo vamos a revisar bien, hay algunas cosas que no todos los gobernadores no lo aprueban".

Aunque no mencionó cuales serían las dudas que al igual que el otro grupo de gobernadores ha manifestado su oposición para dar la carta abierta el gobierno federal, incluso el fin de semana estarán reuniéndose para presentar una contra propuesta.

Si bien no dijo que habrá de hacer un bloque con otros mandatarios del país, si aclaró, Blanco Bravo que antes de manifestarse a favor o en contra la revisión que se está haciendo definirá si el estado de Morelos le conviene o propone algunos ajustes, "a todos los gobernadores les cayó de sorpresa lo del Insabi y lo estamos valorando".

Al igual que en otras entidades los responsables de los ejecutivos acordaron evaluar los pros y contras, en Morelos también se tendrá el cuidado de revisar a fondo que tanto conviene la propuesta del gobierno federal incluso para proponer algunas modificaciones.

Sobre el mismo tema, el delegado en Morelos del gobierno federal, Hugo Erick Flores, destacó que el Insabi es un proyecto muy importante que va a llevar varias etapas de implementación en "este momento el gobierno del estado está revisando ya todos los convenios de adhesión de este proyecto y este mismo año se pueda autorizar en el estado de Morelos".

Además, insistió que los servicios del Insabi serán gratuitos para la gente que más lo necesita, a pesar de los rumores sobre las llamadas cuotas de recuperación.

Y es que sostuvo que las instrucciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, serán atendidas para garantizar la salud de los morelenses. Anunció que él, de manera personal, atenderá a todas aquellas que les hagan un cobro para que no se registren anomalías en el sector salud, porque esos pagos, además de irracionales, no son legales.

