Morelos representa un riesgo en materia de inseguridad para el proceso electoral: Jesús Zambrano

En su visita a Cuernavaca el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, reconoció que Morelos es una de las entidades que representa un riesgo latente en materia de inseguridad para el proceso electoral del 6 de junio, además de otras de la región norte y sureste del país en donde incluso se han dado secuestros y “levantones” de candidatos de dicho instituto político.

En un conocido restaurante de la ciudad, el líder nacional del PRD arribó para respaldar al candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca Jorge Arizmendi García, y luego acompañarlo en un recorrido por la colonia Antonio Barona.

Al ser cuestionado sobre la posición que ocupa su partido en la contiende electoral, se dijo confiado a que el PRD obtendrá el triunfo en la mayoría de las 15 gubernaturas que se definirán el próximo 6 de junio en el país, esto pese a las bajas predicciones que expertos han sostenido.

“El partido en el gobierno no es un partido invencible, ya quedó demostrado en la campaña, el descontento que existe entre la gente es evidente, al principio se pensó que sí, pero con el paso de los días sabemos que no; con todo y que insisten en decir que todo está bien, las cosas no están bien, lo vemos en materia de salud, se están viviendo las consecuencias de la pandemia”.

Hace un par de meses todavía, añadió, se pensaba en un partido que se llevaría todos los triunfos “ahora ese dicho se ha derrumbado, se ha caído”, pero esta imposición de candidatos “cachirules” en el país está desencantando a la población.

Es materia de seguridad, recalcó que se tienen identificados estados del país como Sonora, Tamaulipas Estado de México, y otras de la región sur, incluso Morelos, como zonas de peligro para las elecciones del 6 de junio “ya hemos tenido candidatos que han sido detenidos de manera ilegal, han sido levantados; el riesgo es por la delincuencia organizada pero también por la delincuencia institucional”.

El PRD se dijo dispuesto a impugnar aquellas candidaturas que han utilizado a los pueblos originarios para acreditarse como aspirantes indígenas cuando en los hechos no lo son, lamentó que este tipo de personas intenten engañar al electorado.