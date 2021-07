Morelos registra más del millón de vacunados contra Covid-19

Este fin de semana la Brigada Correcaminos superó el millón de dosis aplicadas en Morelos, el grueso de ellas se trata de primeras dosis y en otros con esquemas completos. El operativo inició el pasado 15 de febrero.

La jornada de vacunación contra Covid-19 en los millennials de Cuernavaca concluyó este domingo, donde se apreciaron largas filas en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que habilitó un puesto de vacunación a pie y otro bajo la modalidad vehicular.

“Gracias a la gran respuesta del Estado de Morelos, el día de hoy llegamos al primer millón de Dosis Aplicadas en el estado, por la Brigada Correcaminos del Estado de Morelos. 1,001,723 dosis aplicadas. Seguiremos trabajando. @zoerobledo @Tu_IMSS”, subió en su cuenta de Twitter el Coordinador del programa en la entidad, Miguel Ángel Van Dick Puga el pasado viernes.

El funcionario explicó que la participación de los mayores de 30 años de edad superó la de los mayores de 40, pues esta fue muy por arriba del 70 por ciento, además de que los jóvenes de 18 a 29 años de edad también acudieron a recibir la dosis de AstraZeneca aun cuando la convocatoria no había sido abierta para ellos.

Las redes sociales sirvieron de “estrados” para expresar las molestias físicas que la vacuna había causado en varios de quienes la recibieron este fin de semana, cientos de usuarios se autocalificaron como “sobrevivientes” al biológico.

“Yo en estos momentos por la vacuna jajaja neta no lo hagan”, escribió el usuario “JonatHan RivHera, acompañado de un hombre acostado en su cama cubierto con una sábana; mientras que Edgar Márquez contó que “Ayer me puse la vacuna, en la noche tuve un poco de fiebre, ahora tengo un pequeño dolor cabeza, me duele toda la cuerpa y tengo mucha sed es como estar crudo. Hasta aquí mi reporte. #BuenosDias”.

El programa ha tenido un aumento en su velocidad durante los últimos meses atendiendo a varios municipios a la vez, es el caso de la semana que concluyó, se atendieron los tres municipios con mayor densidad poblacional como Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, para esta que inicia se aplicarán dosis en Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Jojutla, Xochitepec y Temixco.