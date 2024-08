Próxima legislatura deberá atender pendientes históricos

La 55 Legislatura heredará varios pendientes a sus sucesores, principalmente en atención a grupos históricamente vulnerados. Para algunos sectores de la sociedad, la que concluye ha sido calificada como una de las peores legislaturas, por lo que hay expectativa en que la que arrancará a partir del 1 de septiembre.

La despenalización del aborto es uno de los temas que siguen pendientes de aprobar en el Congreso local. Para Andrea Acevedo, vocera de la colectiva Divulvadoras, la iniciativa no se impulsó de manera real; “ni siquiera lo discutieron al interior del Congreso”.

Asimismo, celebra los avances que se lograron con la aprobación de la Ley Vicaria y la Ley Monzón; sin embargo, dijo, “todo lo que tiene que ver con la armonización en materia de violencia contra las mujeres sigue pendiente. No nos garantizaron realmente un acceso a la justicia, ni que esto disminuya”.

Trabajo de diputados reelectos deja qué desear

Pese a estos resultados, hay algunos diputados, como los panistas Erik Sánchez Zavala y Andrea Gordillo Vera, así como la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz y la emecista Luz Dary Quevedo, que volverán a ocupar una curul en esta legislatura, sin que tuvieran un buen desempeño, considera Roberto Salinas, director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas.

No hicieron algo por mejorar la justicia, sobre todo en este tema, son legisladores que ya conocemos y no tienen interés en abrir los espacios de participación, en buscar lo mejor para la ciudadanía.





Nueva legislatura estará bajo la lupa

Integrantes de colectivos feministas, organismos de derechos humanos y activistas por los derechos de la comunidad LGBTQ+ confían en que la nueva legislatura atienda temas que son prioritarios para la sociedad. Avanzar en la despenalización del aborto, atender a las comunidades indígenas y tipificar los crímenes de odio.

Andrea Acevedo confía en que los diputados entrantes consideren mayor presupuesto al tema de la prevención y en reeducar a los hombres violentadores, a fin de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.

Isidro Añorve Sánchez, activista defensor de los derechos de la diversidad sexual tiene la esperanza de que la nueva legislatura pueda avanzar en las reformas pendientes para mejorar el marco normativo y jurídico a favor de la comunidad en el estado de Morelos.

Local

“Uno de ellos es la tipificación de los crímenes de odio hacia las personas de la diversidad sexual, ya sea por su identidad de género, orientación sexual o expresión de género. Tenemos pendiente también el tema de poder lograr que se derogue como delito la transmisión del VIH en el Código Penal. En Morelos se sigue sancionando y criminalizando a las personas que viven con VIH”.

En materia de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) en Morelos, hizo un llamado a los próximos legisladores a actualizar la Ley de Desaparición Forzada y dar celeridad a la municipalización de Alpuyeca.

Los diputados de la 55 Legislatura dejarán varios pendientes relevantes para sectores de la sociedad. / Archivo / El Sol de Cuernavaca

Seguridad y Presupuesto 2025, prioridad de quienes llegan

Los próximos diputados han sido cautelosos. Pocos han querido hacer declaraciones; sin embargo, quienes lo han hecho han sido claros: la prioridad en la agenda legislativa es la seguridad y el análisis del paquete presupuestal de 2025.

Para Rafael Reyes Reyes, exalcalde de Jiutepec, la seguridad, educación, alimentación y empleo son los temas que estará priorizando, mientras que Daniel Martínez Terrazas, próximo diputado del PAN, le apostará por la seguridad y el tema del agua.

El panista fue muy claro: “El tema de la familia es una prioridad”, por lo que dejó entrever que la despenalización del aborto no es un tema que podría en la agenda legislativa de los diputados blanquiazules, pero en el tema del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal sí dijo que serán muy cuidadosos.

Local Diputados frenan intenciones de Morena de controlar el Congreso

“Acción Nacional tendrá que hacer una propuesta definitoria para el tema de presupuesto para ir en base de las necesidades de la gente, es lo que vamos a buscar”.

Martínez Terrazas dijo que tiene el ánimo de construir con la gobernadora electa Margarita González Saravia.

Queremos ser un grupo parlamentario de una oposición que sea responsable, que no diga no, por decir no, pero el PAN nunca ha sido una oposición sumisa.

Luz Dary Quevedo Maldonado, quien logró la reelección como legisladora local por el partido Movimiento Ciudadano indicó que la nueva legislatura dará continuidad a la agenda de su partido, que consiste en abanderar causas de los ciudadanos, y enfocándose también en visibilizar las violencias que se ejercen en contra de las mujeres.

También dijo que su agenda incluye trabajar a favor del medio ambiente, educación, y que recordó que se aprobó este año su iniciativa de ley de entrega de paquetes de útiles escolares gratuitos a estudiantes de educación básica.

Ellos serán los próximos diputados

Óscar Daniel Martínez Terrazas (PAN), Distrito I

Andrea Valentina Gordillo Vega (PAN), Distrito II

Sergio Omar Livera Chavarría (Morena), Distrito III

Guillermina Maya Rendón (Morena), Distrito IV

Jazmín Juana Solano López (Morena), Distrito V

Rafael Reyes Reyes (Morena), Distrito VI

Nayla Carolina Ruíz Rodríguez (Morena), Distrito VII

Alberto Sánchez Ortega (PT), Distrito VIII

Alfredo Domínguez Mandujano (Morena), Distrito IX

Francisco Érik Sánchez Zavala (PAN), Distrito X

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez (Morena), Distrito XI

Martha Melissa Montes de Oca Montoya (Morena), Distrito XII

Elecciones 2024

¿Y cómo quedaron los plurinominales?

Gerardo Abarca Peña (PAN)

Isaac Pimentel Mejía (Morena)

Brenda Espinoza López (Morena)

Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT)

Gonzala Eleonor Martínez Gómez (PRI)

Luis Eduardo Pedrero González (PVEM)

Luz Dary Quevedo Maldonado (MC)

Ruth Cleotilde Rodríguez López (NA)

En esta legislatura, Morena y sus aliados tendrán mayoría en el Congreso local.

¿Qué iniciativas presentaron los diputados reelectos?

Valentina Guadalupe Gordillo Vega impulsó diversas iniciativas en materia de medio ambiente y salud, como la Ley de Espacios Cardioprotegidos; la Ley de Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, y apoyó a que destinaran recursos del Fondo Verde para atender la contingencia ambiental provocada por incendio en la exmina Tezontepec, en Jiutepec, donde no han logrado sofocar el incendio registrado hace poco más de un año.

Luz Dary Quevedo Maldonado presentó iniciativas como la de Menstruación Digna, Tipificación del Acoso Callejero y la dotación de útiles escolares gratuitos.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz impulsó y logró la aprobación de diversas leyes en materia de equidad de género, como la Ley Sabina, la Ley Monse y la Ley Ingrid.

Alberto Sánchez Ortega: le fue aprobada la reforma a la Ley Estatal de Discapacidad, sin embargo, se presentó una controversia constitucional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.