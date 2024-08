Morelos protesta contra la sobrerepresentación legislativa de Morena

Organizaciones civiles en Morelos encabezadas por el Frente Cívico Nacional, se unieron a las protestas a nivel nacional para recabar firmas en contra de una posible sobrerrepresentación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados en el Congreso de la Unión.



“Estamos más de cien ciudades a nivel nacional y estamos nosotros exigiendo que nuestro voto se respete. La sobrerrepresentación que planean es anticonstitucional, por lo tanto, los ciudadanos estamos manifestando, precisamente para que esto se respete el voto que se otorgó a cada uno de los partidos”, expresó Francisco Sosa, uno de los voceros del movimiento en Morelos.

Ciudadanos hicieron presencia en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), que se ubica en la avenida Ávila Camacho de la colonia Pradera de Cuernavaca como parte de sus movilizaciones.



Francisco Sosa señaló que buscan recabar más de 400 firmas sólo en el estado de Morelos, para entregarlas al órgano electoral. “Ese documento se va a enviar con las más de 400 firmas, pero no estamos hablando sólo de estas sino que estamos hablando a nivel nacional que en cada ciudad, en cada estado será mayor”, agregó.

Este domingo organizaciones civiles de oposición se sumaron a las protestas a nivel nacional en contra de la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión.

Señaló que la Constitución establece dos límites claros: la diferencia entre el porcentaje de votos y escaños no debe exceder el 8 por ciento, y ningún partido puede tener más de 300 diputados. Sin embargo, dijo que Morena y aliados buscan obtener un 74 por ciento de los escaños con solo el 54 por ciento de los votos, reduciendo a la oposición al 26 por ciento.



“Esta distorsión no solo afecta la proporcionalidad, sino que también pone en riesgo la pluralidad política, ya que una supermayoría sin contrapesos podría modificar la Constitución ignorando al 46 por ciento de los electores que no votaron por ellos”, puntualizó.

Organizaciones civiles intervinieron las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Agregó: “”, dijo.

A esta protesta también se sumaron trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) quienes están en contra de la Reforma que fue propuesta desde el Gobierno Federal, pues señalaron que atenta directamente contra sus derechos laborales, particularmente en la carrera judicial, es decir, llegar desde abajo e ir escalando en los puestos.



“Con esta reforma ya la carrera judicial no va a poder subir, se va a perder la preparación y la gran preocupación es que los integrantes van a ser elegidos”, indicó Majencio Morillón Duarte.