Morelos podría volver a cuarentena: Cantú

Habrá que prepararnos para regresar al semáforo rojo, dijo el sector Salud a la población, al señalar que los números no favorecen a la entidad, posiblemente ni siquiera para continuar en naranja, confirmó el titular de Salud en el estado, Marco Antonio Cantú Cuevas. Refirió que este es uno de los últimos llamados a la ciudadanía a ser conscientes y corresponsables, previo al regreso a las actividades esenciales.

Reconoció que sí bien la alta movilidad que se da en regiones como Huitzilac no se deriva propiamente de la comunidad, al ser motociclistas que llegan de la Ciudad de México, estas deberán ser observadas por los recorridos que implementa el gobierno estatal en conjunto con la 24 Zona Militar durante los próximos días.

"Seguramente volveremos al semáforo de riesgo color rojo; las predicciones no son buenas y podríamos ir dos pasos atrás, pero si eso pasa, contamos con todo el respaldo del sector", dijo Cantú Cuevas.

Las colonias con mayor movilidad en Cuernavaca siguen representando un mayor riesgo de contagios como Centro, Antonio Barona, Chapultepec, Ocotepec y Acapatzingo, reportó el subdirector de Salud Pública, César Eroza Osorio, además de otras de la zona sur y oriente que se tienen identificadas por las autoridades estatales.

En el municipio de Cuautla, las colonias con mayor riesgo son Gabriel Tepepa, Año de Juárez, Cuautlixco y Zapata; en Jojutla, la colonia Centro, Zapata, Higueron y Pedro Amaro.

El Secretario de Salud, dijo que ya se están aplicado pruebas de PCR en las comunidades por lo que pidió no "confundirse. pues se trata de las mismas pruebas de Reacción en Cadena de la Polimaerasa (PCR), que no son pruebas rápidas pero se toma con otro método. que es a través de la saliva y no con isopos".

Dentro de los llamados las autoridades exhortaron a tener una buena alimentación que no se base en el exceso de sales y azúcares, además de ejercicio en casa; resaltaron que la atención en materia de nutrición se sigue dando en los 204 Centros de Salud.

Local Morelos puede regresar al semáforo rojo: Salud