En rueda de prensa en Palacio Nacional el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), Víctor Villalobos Arámbula, anunció que Morelos no recibirá fertilizantes para este ciclo primavera-verano que arrancó el pasado 15 de mayo debido a la contingencia sanitaria, a diferencia del estado de Guerrero que comenzará a recibir este apoyo este mismo mes.

“Con relación al fertilizante que se entregará para este ciclo primavera-verano al Estado de Guerrero efectivamente, inicialmente se había pensando que no solamente podríamos entregar fertilizante en Guerrero sino también ampliarlo a otros estados como es Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Estado de México, esa posibilidad aún existe, sin embargo, no va a ser posible distribuirla ahora para el ciclo primavera- verano”, dijo Villalobos al ser cuestionado sobre si se pensaba o no extender dichos recursos a otras partes del país.

Advirtió que extenderse la entrega de fertilizantes para el estado de Morelos esto sucederá hasta el ciclo “otoño-invierno, y parte de la explicación aparte de estar atendiendo problemas de la emergencia por el Coronavirus es que en estos estados la necesidad del fertilizante es más orientada a productos hortícolas, como hortalizas y no necesariamente lo que está relacionado al ciclo de granos”.

La afectación para los productores de Morelos llegará a más de 9 mil, quienes cada año recibían fertilizantes químicos y orgánicos para las cosechas de granos básicos como maíz, sorgo, cacahuate, avena y amaranto.

Los municipios en donde principalmente se cosechan estos granos son Cuautla, Ayala, Tepalcingo, Axochiapan y Jonacatepec, por mencionar algunos.

En la rueda de prensa del informe de los programas del bienestar el funcionario federal dijo que para este ciclo se entregarán 169 mil 900 toneladas de fertilizantes, tanto de químico como orgánico, en beneficio de 193 mil productores del país.

En este 2020 aparte del robo de fertilizantes la dependencia también se enfrenta a los problemas de movilidad en carreteras “en el año 2019 se robaron 5 mil toneladas”.

Fue en enero pasado durante una visita al estado de Morelos cuando Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregar fertilizantes a los productores que se encontraban en Ayala, punto al que acudió a principios del 2020.