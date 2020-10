Morelos no es autónomo en el tema de la verificación

A pesar de los cuestionamientos de los diputados en el tema de la verificación el secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado, advirtió que los legisladores les hace falta leer o no han comprendido bien cómo funciona el actual esquema, antes que nada recordó que Morelos forma parte de la Megalópolis y por lo tanto no puedo decidir acciones diferentes de lo que dicta la CAME en materia ambiental, si se cancela la verificación nadie podría entrar a la CDMX, y recordó que las multas por no verificar no son acumulables se paga una sola a pesar de los años que no haya realizado el trámite, finalmente recordó que no es una decisión del ejecutivo estatal es un proyecto que involucra a siete Estados.