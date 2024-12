Niños con discapacidad estudian en una bodega: urgen instalaciones dignas

Desde hace tres años, los niños con discapacidad del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 22 toman clases en una bodega de Xochitepec debido a la falta de instalaciones propias. Aunque existe un terreno designado para el CAM, este no cuenta ni siquiera con una barda perimetral.

La mañana de este 9 de diciembre, los padres de familia entregaron una carta a Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, para solicitar el inicio de la construcción del centro y garantizar espacios adecuados para la educación de los menores.

En esa misma carta, pidieron abrir una mesa de trabajo para analizar la posibilidad de que el CAM 22 tome posesión del inmueble y lo acondicione como un espacio educativo para los 47 estudiantes con discapacidad que no tienen un lugar adecuado donde estudiar.

Aunque el presidente municipal, Roberto Chalo Flores, les prestó una bodega como solución provisional, los padres aseguran que el lugar no cumple con las condiciones necesarias para una educación digna y segura.

“No tiene luz natural, no está adaptado a las necesidades de los niños y es difícil moverse ahí”, explicaron. Además, señalaron que la bodega está junto a la unidad básica de rehabilitación, lo que genera problemas de seguridad y movilidad debido al constante paso de personas ajenas al espacio.

En la carta, también mencionaron otros retos que enfrentan, como la falta de transporte público adaptado y las barreras de discriminación que aún persisten en la sociedad.

Los padres de familia se unieron al Movimiento Morelense por la Discapacidad y los Derechos Humanos, una asociación civil que trabaja para visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad en el estado y exigir políticas públicas que garanticen sus derechos.

Beatriz Maldonado, una de las representantes, resaltó que es fundamental que los gobiernos trabajen de la mano con la ciudadanía y las personas con discapacidad. “Solo así podremos avanzar en temas de accesibilidad y derechos humanos”, afirmó.

María Fernández, madre de uno de los estudiantes, no pudo ocultar su molestia. “No es posible que estén así. Ya viene la época de calor, no saben lo que pasamos, y me da mucho coraje ver a mi niño en esa situación. Además, ni baños especiales para ellos hay”, reclamó con lágrimas en los ojos.

También comentó que hay más niños con discapacidad que necesitan ingresar al CAM, pero simplemente no pueden aceptarlos porque no hay espacio suficiente en la bodega que utilizan actualmente.

Fernández señaló que las condiciones en las que su hijo toma clases son muy injustas y poco saludables para su tratamiento. Exigió a las autoridades educativas que no se olviden de las personas con discapacidad, porque toda su vida viven en desventaja. Insistió en la necesidad de garantizar el derecho a la educación que les corresponde a las infancias.