¿Hay agua contaminada en la laguna de Coatetelco?

Vecinos de Coatetelco reportaron que sigue la fuga de aguas residuales en la Planta Tratadora de Aguas Residuales, ubicada en las márgenes de la laguna.

Al respecto, el alcalde Humberto Leónides niega que sea un problema de la planta y afirma que se trata de escurrimientos de agua de lluvia. Sin embargo, los habitantes, especialmente las vendedoras de pescado, consideran que la situación ya ha afectado la laguna antes de lo previsto.

Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Estatal del Agua habían asegurado que la planta trataría adecuadamente las aguas residuales, pero los drenajes ya conectados están desbordando agua sin tratamiento hacia la laguna.

Aunque no ocurre todos los días, cada vez que llueve, las aguas pluviales sobrecargan la capacidad de almacenamiento de la planta, provocando los desbordamientos.

¿Debe denunciarse un delito ambiental?

Un estudiante del Tecnológico de Zacatepec considera que es momento de iniciar una denuncia formal por este problema.

El alcalde Leónides respondió a las denuncias de los vecinos y mandó al personal de obras públicas a verificar la situación, pero afirmó que los escurrimientos no son recientes y que son causados por la lluvia.

Durante una supervisión reciente con el secretario de la Comisión Estatal del Agua, no se encontraron problemas en la planta tratadora. No obstante, el presidente del Comisariado Ejidal, Telesforo Palacios, confirmó la existencia de escurrimientos y la necesidad de tomar medidas, indicando que, de no atenderse, recurrirá a los medios públicos.