[Especial] Morelos está acabando con su riqueza de flora y fauna

A pesar de la enorme biodiversidad que habitaba en Morelos hasta hace algunos años y que tenía de manera natural en su territorio, hoy ocupa el segundo lugar por la pérdida de este ambiente debido al deterioro y transformación de sus ecosistemas naturales, cuya desaparición va en aumento. Aunque el problema se reconoce y prevalece de manera silenciosa, no existe ni trabajo ni recursos. El criterio es dejar que pase el tiempo hasta que lleguen otras autoridades que les explote el problema. Por el momento no hay acciones de contención y menos de prevención salvo algunos esfuerzos de organizaciones ambientalistas.

Algunas leyes

A principios de 2020, la publicación del Decreto 451 sobre la restricción de plásticos de un solo uso permitió a Morelos avanzar en la tarea de reducir la contaminación causada por este tipo de material en el medio ambiente. Para Valeria Dávila, directora de la empresa consultora Aire Kanan Kuxtal S.A. de C.V. y catedrática de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), se trata de uno de los avances más legislativos que se han registrado en los últimos años en la entidad para reducir la contaminación ambiental.

“La Ley se emitió en 2020, año en que empezó la primera etapa de su aplicación para los grandes productores y consumidores, para disminuir los plásticos de un solo uso. En enero de 2022 va a ser para la ciudadanía en general, pues debemos evitar estos materiales”, destaca Dávila, quien, no obstante, reconoce que la pandemia de la covid-19, que planteó el uso de materiales de plástico como medida para evitar contagios, pudo representar un retroceso en este aspecto.

Marcha urbana

Otra razón de la perdida de la belleza natural del estado es el crecimiento urbano, lo que trae como consecuencia la superpoblación y agotamiento de recursos naturales en las áreas más densamente pobladas.

De acuerdo al estudio denominado, la Agenda Urbana en Morelos, realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México y Rafael Monroy Ortiz, señala que, en la práctica, más del 90 por ciento del territorio del estado de Morelos no cuenta con instrumentos de planeación actualizados, lo que funciona como una forma de desatención con los mismos efectos que en los casos donde no existe instrumento alguno. Visto de otra forma, la disponibilidad de programas urbanos con 5 o 10 años de retraso también polarizan al territorio. En el caso de Morelos, 31 de 33 municipios no han actualizado su programa en 10 años, mientras que los más recientes se encuentran fuera de los supuestos de alta producción per cápita, y alta tasa de crecimiento urbano. Al mismo tiempo, 4 de cada 10 viviendas en el estado acusan algún nivel de hacinamiento. La tercera condición diferencial de las políticas territoriales es su desatención a problemas concretos como el ingreso y la vivienda, es decir los beneficios económicos de la urbanización son marginalmente distribuidos.

Mala calidad del aire

En el proyecto 2018- 2024 la SDS, expuso, la contaminación de fuentes móviles contribuye de manera significativa a la mala calidad del aíre de nuestro estado, los automotores generan el 77 por ciento del monóxido de carbono CO, el 50 por ciento de los óxidos de nitrógeno NOx, el 13 por ciento de los compuestos orgánicos volátiles COV, 9 por ciento de las partículas menores a 10 micras PM10 y 13 por ciento de las partículas menores a 2.5 micras PM2.5, por ello es importante la aplicación del Programa de Verificación Vehicular, implementando de manera inmediata y permanente la vigilancia para su cumplimiento incidiendo en una mejor calidad del aire.

Del 2018 a la fecha prácticamente la calidad del aire se ha mantenido en una situación por arriba de lo permitido y apenas en lo aceptable, por la norma NOM-025-SSA1-2014 para Partículas menores a 10 micras (PM 10) y menores a 2.5 micras (PM 2.5), en Morelos se rebasaron los límites permisibles, sin embargo, hasta el día de hoy la tendencia va a la baja.

De acuerdo a la autoridad responsable, esto se debe a los incendios forestales que se registran en cada periodo de calor, sumado a lo que se genera de manera habitual por fuentes fijas y móviles, como automóviles y empresas.

Especies en peligro

El portal Más de Morelos, prácticamente señala que todas las especies endémicas que habitan el territorio estatal se encuentran en peligro de extinción. Para los especialistas es un asunto muy grave, donde tanto las autoridades como a los ciudadanos les toca hacer su parte. Lo más importante es informarse, saber cuáles son las especies que necesitan ayuda y cómo identificarlas. Se trata de al menos siete animales que viven en Morelos y están en peligro de extinción. Entre estos se mencionan: el Cacomixtle, Carpita morelense, Cangrejito barranqueño, Zacatuche, Mariposa baronia, Murciélagos de la Cueva del Salitre de Tlaltizapán, Gorrión Serrano.

Recomendaciones que hacen los expertos para evitar que esto ocurra, es no invadir terrenos boscosos o reservas naturales. Favorece una agricultura balanceada, que cuide al bosque en lugar de destruirlo. Al construir en un terreno, que se apueste por jardines con árboles frutales, en lugar de pasto o patio de cemento; no lastimar, robar, ni matar a animales en peligro, y tratar con cuidado y cariño los bosques, ríos y lagos.

Falta de recursos

A pesar de esta compleja problemática, el gobierno estatal –principal promotor del cuidado, protección y prevención al ambiente- no otorga recursos a las acciones de mitigación; y cuando entrega recursos, a los incendios, protección de zonas ecológicas, entre muchas otras, lo hacen a cuenta gotas y burocratismo exacerbado, porque a pesar de todo este negro panorama, no existe un recurso económico que sea totalmente orientado a esto.

Cabe señalar además que en el proyecto del “Morelos anfitrión del mundo”, se acepta que el problema existe, “en el estado, la ausencia de procedimientos y mecanismos de monitoreo, supervisión, seguimiento y evaluación del impacto territorial, la aplicación de las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, y ausencia de espacios de intercambio de información en materia de ordenamiento territorial con los diferentes sectores que integran la sociedad morelense, son causas que en el 50 por ciento de los instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano no incluyen indicadores de seguimiento y evaluación de las acciones, proyectos y obras programadas a corto, mediano y largo plazo; mientras que el 100 por ciento de los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento ecológico, no cuentan con indicadores de seguimiento y evaluación.

A la pregunta de qué se hace sobre esto, existe una respuesta sencilla: nada. Porque la Secretaria de Desarrollo Sustentable en Morelos cuando se le pide un diagnóstico del problema solo dice para excusarse: “es mucha información, no lo tenemos”.