Morelos deportó en tres años a 80 colombianos

Pese a que en el estado no se ha identificado una población numerosa de migrantes es necesario que quienes quieran residir en el país obtengan una tarjeta que pueda acreditar de manera legal su estancia.



Durante el último año y de acuerdo a lo dicho por la titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Morelos, Ana Alday Chávez, se detectaron alrededor de 55 inmigrantes que no pudieron acreditar su estancia en México, por lo que en el caso de que alguien no cuente con autorización de residencia o de trabajo, sería motivo para que pierda su condición migratoria y se regrese a su país de origen.



Otra de las problemáticas a las que se está enfrentando el estado es a los reportes de morelenses que han sido víctimas de delitos, como la extorsión, por parte de personas originarias de Colombia, por lo que Alday Chávez señaló que del 2019 a la fecha, Morelos ha deportado cerca de 80 colombianos los cuales no pudieron comprobar una estancia legal en el país además, de algunos de ellos fueron detectados desempeñando actividades ilícitas.



Alday Chávez mencionó que a partir de la pandemia se generaron cerca de dos mil 200 trámites de tarjetas de estancia, muchas de éstas fueron realizadas por empleadores; entre las solicitudes que la oficina de migración ha recibido se encuentran también las de matrimonio, que si bien no son numerosos casos, es importante que los interesados en contraer nupcias con alguien de nacionalidad mexicana hagan el cambio de condición a estado familiar o la regularización en la condición de unión familiar.



Asimismo, reconoció que la presencia migrante no tiene que ver con las caravanas que buscan cumplir el sueño americano cruzando el norte del país pues quiénes van en ellas no buscan asentarse en Morelos.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local