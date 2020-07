Morelos cambiará a semáforo naranja el 6 de julio

Desde este lunes 6 de julio el estado de Morelos cambiará a naranja en el semáforo epidemiológico, según determinaron autoridades del Gobierno Federal.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, a partir de este lunes aplicará para Morelos el color naranja, lo que permitirá pasar de las actividades no esenciales a la reactivación de otras como cines, centros culturales, religiosos, además de eventos deportivos sin público, ademas regresarán las estéticas y barberías con previa cita.

Previo al anuncio del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, el titular Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, indicó que la entidad alcanza una calificación de 2.4 sumando los cuatro indicadores federales que tienen que ver con tendencias a la alza de casos positivos y ocupación hospitalaria.

Tenemos una ocupación hospitalaria del 24 por ciento, que alcanza el 0.8 en la ponderación total; en tendencia de hospitalizados tenemos estabilidad, con el 0.65, la tendencia a Síndrome SAR-Cov-2 estamos también estables, con el 0.65; en donde estamos altos es en el porcentaje de positivos, todo eso nos da una calificación de 2.4.

Cantú Cuevas.

Esta calificación hizo que Morelos pasará de un Máximo Riesgo a Alto Riesgo con un color naranja, sin embargo, este color aplicará hasta el lunes y no durante el fin de semana.

El sábado y domingo estaremos en color rojo; pedirles a la ciudadanía que no quiera salir corriendo a hacer actividades que no se pueden, no deben dar paso a una falsa seguridad.

Respecto a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a Cuernavaca y Cuautla a volver al confinamiento, dijo que ambos municipios como el resto de los 34 sólo volverán las actividades antes especificadas.

Junto a los integrantes del Comité de Seguridad en Salud, dieron a conocer que hubo 76 nuevos infectados por Covid-19 alcanzado un total de 3,171, en cuanto a defunciones se tuvieron 9, alcanzado 706.

Del lunes al viernes se sumaron 245 contagios, es decir, en promedio 45 nuevos, y fallecieron 36 personas más, que representan el 22 por ciento, respecto al porcentaje de hospitalizados bajó del 11 al 9 por ciento.

Suscríbete gratis al Newsletter aquí