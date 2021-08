Morelenses desaíran la Consulta Popular

Escasa fue la participación de los morelenses en la Consulta Popular 2021 para enjuiciar a los expresidentes de México, que tuvo lugar este domingo 1 de agosto, en un horario de las 8:00 a las 18:00 horas.

El INE Morelos informó que en el territorio se instalaron 903 mesas receptoras de voto, pero fue hasta las 11:44 horas de este domingo cuando se arrojó el reporte de la instalación del total de ellas.

La gran característica de esta votación, a diferencia del pasado proceso electoral del 6 de junio, fue la poquísima participación de morelenses en el territorio estatal.

En el recorrido matutino mesas como la ubicada en la Escuela Primaria “Enrique Pestalozzi”, apenas estimaban una participación de 15 ciudadanos de la capital Cuernavaca, mientras con gel en mano aguardaban a que más personas llegaran buscaban entretenerse con alguna actividad como platicar entre ellos.

Casi con bostezos de aburrimiento los representantes ciudadanos dejaron pasar el día en espera de que las urnas se llenaran, pero eso prácticamente no pasó.

Así lucían también las ubicadas en la colonia Carolina en donde se observaban más representantes de casilla que ciudadanos ejerciendo la democracia; en el ubicado en el Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), tampoco hubo poca afluencia, como tampoco la hubo en la localizada en la cancha del poblado de Tlaltenango.

Por su parte el IEBEM reportó que se prestaron 148 planteles educativos para que se instalaran dichas mesas receptoras del voto, siendo el propio INE el que se encargó de la logística y manejo de la Consulta Popular.

Poco después del medio día el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, acudió a la localizada al interior de la Escuela Primaria “Estanislao Rojas Zúñiga” de la colonia Acapatzingo, en donde lamentó la poca difusión que se hizo a la actividad.

Incluso, una de las fotografías emitidas por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Morelos en la que se “presume” la participación del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda en la Consulta Popular 2021 ilustra lo desangelado de este ejercicio democrático, ya que en el espacio no se observa a nadie que no sea el encargado de la política interna y a los dos funcionarios de la mesa receptora. La imagen muestra también en primer cuadro la urna transparente con escasos votos dentro, así como el altar de boletas que no habían sido utilizadas hasta esa hora del día.

La pregunta a la que debía responderse con un “sí” o con un “no” con motivo de la Consulta Popular 2021 decía: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas en los años pasado por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Pero, ¿Cuántas debieron participar en la Consulta para que el resultado se vinculatorio?, la respuesta es el 40% de las personas que se encuentra en la lista nominal de Morelos, que al cote del 7 de julio está conformada por un millón 498 mil 307 personas, lo que significa que se requiere que la participación haya sido de 599 mil 323 personas en el Estado.

El conteo rápido del INE hasta las 21:00 horas de este domingo, mostraba para el caso de Morelos apenas el cómputo del 27 por cientos de las 57 mil 77 actas a contabilizar, que se traducían en 23 mil 982 opiniones, de las cuales en un 92 por ciento habían expresado un Sí como respuesta.

Desde la mañana de este domingo, a través del C5, autoridades estatales junto al INE Morelos instalaron el Centro de Mando para monitorear y atender “en tiempo y forma” el desarrollo de la Consulta Popular 2021. Y al cierre de esta edición el gobierno de Morelos informó que la Consulta Popular se había desarrollado con saldo blanco y sin incidentes.

El Sol de Cuernavaca buscó al presidente de Morena en Morelos, Gerardo Albarrán a fin de conocer sus conclusiones respecto de este ejercicio democrático, pero una voz en el teléfono nos informó que se encontraba en una reunión, por lo que no podía atender la solicitud de entrevista.

Con información de Katy Cárdenas