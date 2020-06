Montaje del ISSSTE, pésimo mensaje del gobierno federal: Investigadores

La fotografía de la inauguración del Hospital Carlos Calero en que aparecen el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, junto a cuatro personas más frente a un supuesto paciente Covid-19, en la que ambos funcionarios aparecen sin usar equipo de protección alguno es un evidente montaje, pero lanza un pésimo mensaje que genera mayor confusión entre la sociedad, consideró Brenda Valderrama Blanco, presidenta de la Academia Morelense de la Ciencia y parte del Comité Municipal de Contingencia para Covid-19 del Ayuntamiento de Cuernavaca.

La científica experta en biotecnología, aseguró que la imagen es otro de los mensajes graves que los gobiernos han emitido en la pandemia, pues no transmite la gravedad del problema y por el contrario genera mucha confusión que lleva a la gente y a los gobiernos a tomar malas decisiones.

Expuso que el discurso de combate al Covid-19 debiera unificarse “es lo que tratamos de hacer en el Comité Municipal, pero poca gente nos escucha, escuchan a (Marco Antonio) Cantú (secretario de Salud de Morelos), a (Hugo) López Gatell (subsecretario del gobierno federal), y a López Obrador, y estas tres personas se contradicen, esa es una de las causas de las políticas contradictorias en materia de salud que estamos viendo en Cuautla, Morelos, pero también en la Ciudad de México, donde las autoridades dicen una cosa y después se contradicen y ya no pueden controlar” las medidas de protección y distanciamiento social.

Hay evidencia cruzada, aseguró, de que la sana distancia, el uso de cubrebocas y la higiene constante, combinados son muy efectivos para reducir la posibilidad de contagios, expuso Valderrama que lamentó que el propio presidente sea quien lidera en México el grupo anticubrebocas.

En un momento en que hay tanta confusión y desesperación de la gente, sentimientos que se transforman en rebeldía, explicó la investigadora, habría que tener mucha serenidad en los mensajes que se envían, y los del presidente no ayudan, llama a salir, no usa cubrebocas y parece que no permitiera que nadie cerca de él lo utilice.

Por su parte, el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Emmanuel Orozco, fue mucho más breve: “Si la persona que está (en la fotografía) tiene una infección y es Covid es realmente triste que se vea la foto sin cubre bocas”, refirió sobre el montaje.

El gobernador, Cuauhtémoc Blanco ha aparecido en casi todas sus fotografías recientes con cubrebocas blanco, por lo que hoy resultó llamativo que no lo usara durante la gira del presidente. De hecho, el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú, ha insistido, casi diariamente en sus ruedas de prensa sobre la pandemia, en la necesidad de usar el cubrebocas.

Hoy, sin embargo, el funcionario no fue requerido durante el recorrido al nuevo hospital del ISSSTE en Cuernavaca donde se tomó la imagen.

El secretario fue buscado para conocer su opinión sobre la imagen, pero al cierre de esta edición no había respondido.

