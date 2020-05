Monedas, vía rápida de infección

Tras las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre que el virus Covid-19 no se alojaba en las calles, el investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Alejandro Sánchez Flores, dijo que las medidas para evitar contagios deben venir desde el ámbito individual, como es la higiene y la desinfección de objetos personales, como el caso de las monedas, que son intercambiadas constantemente de una persona a otra, lo que ocsiaona que el virus vaya pasando de mano en mano.

Las monedas es uno de los vehículos transmisores más delicados, no solo de Covid-19, sino de otros patógenos, y no es que introduzcamos las monedas en la boca, sino que cuando las toquemos y no nos lavamos las manos, por eso es necesario lavar las manos antes y después de tocar monedas, refirió.

El investigador integrante de la Academia de Ciencias de Morelos, dijo que el material con el que están elaboradas las monedas, que es el metal, pueden albergar la virus hasta cinco días.

Después de cinco días las monedas no traerán activo el virus, aqui el tema es que cuantas veces se reiniciará el virus y entonces va a permanecer por más tiempo y es ahí donde se eleva el riesgo de contagio, sobre todo porque existen un buen porcentaje de asintomáticos que pudieron haber tocado ese dinero.

Dichos objetos metálicos no podrían trasmitir el virus sin que una persona contagiada haya expulsado saliva sobre ellas o en cualquier tipo de objeto.

En espacios cerrados una persona que está contagiada puede contagiar a otra en un lapso corto, sino está hablando sus gotas de saliva o vapor llevan partículas virales suficientes para ello, pero si además la persona está hablando y no tiene cubrebocas ni guarda sana distancia puede contagiar en una velocidad de cinco minutos.

Explicó que cada gota de saliva expulsada tiene entre 100 a 500 partículas virales, con 2 a 5 gotas puede ser la vía de contagio más rápida, no obstante, la saliva no llega más allá de una distancia de un metro pero puede permanecer varios días en la superficies.

El lavado de manos es la clave para evitar contagios, puntualizó, ya que incluso existen otras vías de transmisión como las heces fecales que si bien no se tocan directamente "sino te lavas las manos después de ir al baño puede ser un vehículo".