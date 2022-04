Módulos de vacunación en centros de salud de 14 municipios

Con el objetivo de una mayor cobertura de vacunación contra Covid-19 en Morelos, la Brigada Correcaminos informó que del lunes 4 al 7 de abril habilitarán módulos en los municipios de Cuernavaca, Zacatepec, Cuautla, Jiutepec, Amacuzac, Miacatlán, Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Teapalcingo, Axochiapan, Puente de Ixtla, Yautepec, y Yecapixtla.

Mismos que atenderán a personas “rezagadas” de primeras, segundas y terceras dosis con AstraZeneca, así como primeras dosis a jóvenes de 15 a 17 años de edad, que recibirán el biológico Pfizer.

“Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 en Zacatepec y el HGZ No. 7 en Cuautla, para la aplicación de refuerzos de AstraZeneca para personas rezagadas mayores de 18 años en adelante, así como para la inmunización con primeras y segundas dosis de Pfizer en jóvenes de 15 a 17 años de edad; mientras que en el Hospital Militar SEDENA en Cuernavaca, también será habilitado para la vacunación de dosis de refuerzo para personas rezagadas de 18 años en adelante”.

En Cuernavaca también se vacunarán a rezagados de 18 años de edad en adelante en el Centro Integrador Chamilpa, y la Unidad Deportiva “Fidel Velázquez”.

En Amacuzac, la aplicación de refuerzo de AstraZeneca para personas rezagadas de 18 años en adelante se desarrollará el lunes 4 y martes 5 de abril a partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar las dosis asignadas en:

Salón Cantarranas, Privada Ignacio Manuel Altamirano No. 4, Centro.

Para las personas de 15 a 17 años también de Amacuzac, la aplicación de segundas dosis de Pfizer se realizará el martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de abril bajo los mismos términos únicamente en:

Plaza de los Maestros, Avenida Gilberto Figueroa S/N, colonia Norte, Puente de Ixtla.

En Yautepec, la inmunización de refuerzo de AstraZeneca para personas de 18 a 29 años de edad se efectuará el lunes 4 y martes 5 de abril a partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar las dosis en:

CDY Centro Deportivo Yautepec, carretera Yautepec-Oacalco, No. 4, colonia Benito Juárez, Yautepec.

Para este mismo sector de la población, en el municipio de Yautepec, la aplicación de refuerzo de AstraZeneca para personas de 18 a 29 años se desarrollará también el lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de abril a partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar las dosis en:

Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, autopista México-Cuautla Km 27+100, Centro.

En Cuernavaca, la vacunación de refuerzo de AstraZeneca para personas rezagadas de 18 años en adelante se desarrollará el lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de abril a partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar las dosis asignadas en:

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad. No. 1001, Chamilpa. (Peatonal)

Para la población de los municipios de Miacatlán, Coatlán del Río, Tetecala y Mazatepec, la vacunación de refuerzo de AstraZeneca para personas de 18 a 29 años se desarrollará también el lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de abril a partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar las dosis en:

Cancha Techada La Toma, Av. Cuernavaca Norte, S/N, Col. La Toma.

Por su parte, en Tepalcingo y Axochiapan, la vacunación de refuerzo de AstraZeneca para personas rezagadas de 18 años en adelante será el lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de abril a partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar las dosis en:

CEDIF Casa Verde Tepalcingo, carretera Cuautla-Axochiapan, 62920.

En Puente de Ixtla, la aplicación de refuerzo de AstraZeneca para personas rezagadas de 18 años en adelante se realizará el martes 5 de abril, miércoles 6 y jueves 7 de abril, a partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar las dosis asignadas en:

Plaza de los Maestros, Avenida Gilberto Figueroa S/N, colonia Norte.

Para las personas de 15 a 17 años de Puente de Ixtla, la vacunación de segundas dosis de Pfizer se realizará también el martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de abril bajo los mismos términos únicamente en:

Plaza de los Maestros, Avenida Gilberto Figueroa S/N, colonia Norte.

En Yecapixtla, la inmunización de refuerzo de AstraZeneca para personas de 18 a 29 años de edad y la aplicación de segundas dosis de Pfizer para jóvenes de 15 a 17 años se efectuará el miércoles 6 y jueves 7 de abril a partir de las 9:00 a.m. y hasta agotar las dosis en el punto antes citado.