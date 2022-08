Módulos de vacunación contra Covid seguirán abiertos hasta el 5 de agosto

Ya son 93 mil 600 niñas y niños de 5 a 11 años de edad que han sido vacunados contra Covid-19 en Morelos, lo que representa un avance del 60 por ciento mientras que los módulos seguirán abiertos hasta el viernes 5 de agosto ya sin mayor afluencia como las primeras fechas, sobre todo en Cuernavaca en donde las personas llegaron a saturar estos puntos.

Raúl Anaya Rojas, delegado federal e integrante de la Brigada Correcaminos, dijo que desde inicios del mes de julio cuando se abrieron las jornadas de vacunación para este grupo de edad, el avance ha sido considerable pues actualmente solo 125 mil menores fueron registrados por sus padres y no los 224 mil que contemplaba el Censo de Vivienda 2020.

“El registro no ha incrementado, se ha mantenido en este grupo de edad”, lo que significaría que alrededor de 100 mil no fueron inscritos por alguna razón o porque simplemente los padres no mostraron interés en inmunizar a sus menores.

Precisó que son 21 mil los que están en espera de recibir la segunda dosis de Pfizer Pediátrico que marca un tiempo mínimo de 21 días después de la primera, y máximo 40 días, “están en tiempo, en la reunión de la Brigada del viernes vamos a analizar cuántas dosis se tienen y a ver si no llegan más vacunas para ver si podríamos convocarlos”.

En cuanto al grupo de 12 a 14 años de edad, se tenía un alcance del 40 por ciento, pero en las últimas semanas se ha alcanzado un 59 por ciento de la participación, “la intención es que tengan un regreso a clases más seguro el 29 de agosto”.

“Hay vacunas para todos”, dijo Anaya al invitar a quienes hacen falta por recibir la primera dosis, desde los 12 años de edad pueden llegar a los módulos disponibles para recibirla. Una vez que este proceso culmine se sabrá la siguiente etapa de vacunación para toda la población.

