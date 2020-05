Mirada joven: ¿Cómo será la nueva normalidad?

Se oyen demasiados cuestionamientos entre la sociedad mexicana y no está de más, pues, en algunos países ya se regresa a la tan anhelada normalidad, sin embargo, a México aún le falta mucho por recorrer y aún más interrogantes por resolver, porque de algo podemos estar seguros: durante la cuarentena el tiempo reflexionar ha sido una oportunidad, un respiro de aquella monotonía y turbiedad que nos asfixia, no obstante, nada es tan sencillo y ahí es donde entra el papel de la filosofía que, para muchos y me incluyo "la filosofía es ahora más necesaria que nunca", pero el pensar y escudriñar la mente es algo humano, imprescindible que ciertamente vive dentro de nosotros. La filosofía no existe solamente para elaborar textos académicos; la filosofía es el arte de vivir bien y ahora en tiempos de pandemia es más necesaria que nunca.

De la actual crisis podemos rescatar algo singular que en un futuro cercano sea implementando y mucho de eso es el valor por la libertad ya sea colectiva o individual (que van de la mano).

Nuestra libertad se ha visto afectada y lo importante es considerar este término, deconstruir para luego construirlo.