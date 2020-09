Mínima, la recuperación por las fiestas patrias

Por lo menos un 60 por ciento menos en ventas registró la industria Restaurantera, este martes y miércoles con motivo de los festejos patrios, en comparación con el año pasado, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Harry Nielsen León, situación derivada de la pandemia, pero que aseguró, se agudiza con la competencia desleal de venta de comida en línea que nadie regula.

El representante explicó que por haber sido un festejo atípico porque no se había enfrentado una pandemia, no se podían haber hecho previsiones, pero insistió en que al no haber podido organizar festejos en los negocios como año con año se hacía, se reflejó en la falta de buenas ventas, pues no era costeable hacerlos si tenían que cerrar a las 11 de la noche, como lo ordenaron las autoridades.

En cuanto a todos los protocolos sanitarios que se les obliga a cumplir como a todos los negocios establecidos, manifiestó que si con eso se apoya a inhibir de manera importante los riesgos de contagios y defunciones por la pandemia, su sector seguirá cumpliendo con todas estas normas, esperando que estas mismas sean respetadas por todos los sectores sociales en igualdad de circunstancias para que pronto se pueda superar esta difícil situación, pues destacó que mucha gente no salió, se reunió en sus casas y es de desear que hayan por igual observado las medidas sanitarias, para no tener un incremento de contagios en los próximos días, por lo que dijo: "debemos cuidarnos mucho porque no queremos regresar a un semáforo rojo".

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ángel Adame Jiménez, aseguró que la derrama económica fue mínima y en muchos casos nula, porque no hubo vendimia en el Centro Histórico de Cuernavaca por las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y el gobierno estatal, por lo que las circunstancias son muy complicadas y difíciles, porque no ha habido un repunte importante en las actividades económicas.