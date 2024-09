Militarizar al país es peligroso; urge fortalecer a las policías: CMIC

“Militarizar al país es peligroso; lo hemos visto en otros países; lo que deberían hacer es fortalecer a las policías locales y estatales”, dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Armando Núñez Iragorri.

Consideró que es necesaria una reestructura profunda al interior de las policías, al reconocer que no se encuentran en su mejor momento.

“Valdría la pena que analicen un cambio en los mandos para hacer una reestructura desde el fondo y no solo en la forma. (Las policías) ya están muy corrompidas, podridos, ya no están funcionando; hay que irlos preparando y capacitando”.

De acuerdo con Núñez Iragorri, militarizar la seguridad en el país podría poner en peligro tanto los derechos humanos como la estabilidad económica y como ejemplo puso lo que ha sucedido con la Reforma al Poder Judicial, situación que hasta la fecha mantiene frenadas algunas inversiones en el sector.

Sin embargo, dijo, a nivel local hay más optimismo con la próxima llegada de Miguel Ángel Urrutia a Seguridad. “Nos da confianza. Sé que viene algo bueno para Morelos. (Urrutia) no es militar, es ciudadano, pero muy entrenado y eso es algo que nos ayudará a los morelenses”.

Respecto a la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, Eduardo Peimbert, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Pro Centro Histórico de Cuernavaca, aseguró que esta no es la solución a los temas de violencia e inseguridad que se viven en el país ni en Morelos.

“Esas fuerzas especiales no tienen que estar en las calles, ellos están entrenados para otra cosa. Eso de la reforma no creo que se tenga que aplicar en este momento, no es el mejor”.