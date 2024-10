Miguel Ángel Salgado requiere apoyo para luchar contra la leucemia

Desde hace más de dos años, Miguel Ángel Salgado Álvarez, originario de Jiutepec lucha contra la leucemia linfoblástica aguda. En agosto pasado, le fue realizado el trasplante de médula ósea, sin embargo, necesita medicamentos altamente costosos para su recuperación, por lo que sus familiares solicitan apoyo económico para solventar estos gastos.



Desde 2023, Miguel Ángel comenzó a recibir quimioterapias, y actualmente está internado en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) en la Ciudad de México. El pasado 9 de agosto recibió el trasplante de médula ósea, y con el paso de los días ha tenido diversas complicaciones, por lo que requiere 11 inyecciones con un costo de 22 mil pesos cada una, ya que el hospital no cuenta con el medicamento.

Su mamá, la señora Arminda Álvarez Guzmán, viaja de tres a cuatro días por semana a la Ciudad de México, para comprar los medicamentos necesarios. Y desafortunadamente los recursos económicos de la familia se han agotado, por lo que realizan diversas actividades para recaudar fondos y atender esta situación médica.



"Actualmente me encuentro en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea (UTMO) del INCan donde ya llevo 60 días. El 9 de agosto me hicieron el trasplante de médula ósea, desde ese fecha he tenido complicaciones, algunas más graves y otras más leves; los últimos 20 días han sido muy estresantes físicamente y muy dolorosos. Aunque en el hospital dan los mejores insumos, escasean varios medicamentos, y durante semanas los hemos comprado mi familia y yo, pero ha llegado un momento que económicamente nos ha sobrepasado y por eso quiero pedir su apoyo, con lo que puedan y salga de su corazón, muchas gracias", expresa Miguel Ángel Salgado Álvarez a través de un vídeo difundido por su familia en redes sociales.

Familiares organizan una kermés

Para recaudar fondos, su familia y vecinos han organizado una kermés para el próximo 6 de octubre a partir de las 15:00 horas, sobre la calle Otilio Montaño de la colonia Constitución en Jiutepec, Morelos.

Durante este evento solidario, se realizarán diversas rifas de un desayuno sorpresa, una frazada matrimonial, un juego de sábanas matrimoniales y una mochila, entre otras, cuyos boletos tienen costo desde los 20 a los 40 pesos. Para más información, comunícate a los teléfonos 7771633553 y 7771895020.

Así puedes donar recursos económicos

Si deseas apoyar con un donativo directamente a la cuenta de Miguel Ángel Salgado, acá te compartimos sus datos bancarios.



Nombre: Miguel Ángel Salgado Álvarez

Cuenta BBVA: 151 617 3601

Tarjeta de débito: 4152 3141 0240 5480

Cuenta CLABE: 012 543 01516173601 2

Teléfono: 55 46 63 56 53



Cualquier ayuda es un granito de arena, que Miguel Ángel y su familia, te agradecen de corazón.