Mienten gobierno y alcaldes: Pani

A la fecha es mentira que los municipios o los estados hayan dejado de recibir las participaciones que les corresponden como un daño colateral por la pandemia. La secretaria de la Comisión de Hacienda del Congreso federal, Alejandra Pani Barragán, aseveró que tal vez las entidades han dejado de recaudar, pero las participaciones federales las reciben puntualmente, incluso así lo ratificó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana; "es mentira que se les esté disminuyendo".

Cuestionada respecto a la queja constante del Ejecutivo estatal, en el sentido de que no hay recurso para los municipios, y que al final del año no será posible atender algunas de las emergencias, señaló que si hubiera alguna información en otro sentido, incluso modificación al presupuesto aprobado en la cámara, entonces los diputados estarían enterados, "pero hasta hoy ni un peso se les ha quitado a los estados y por consiguiente a los municipios", reiteró.

Lo anterior también fue ratificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera: "Ni a los gobiernos ni a los municipios de los estados; no verán reducido su presupuesto ni tampoco se les quitará una cantidad por la pandemia; se les está dando en tiempo y forma, igual en el Congreso tenemos ese dato, los informes de la SHyCP llegan cada mes a la cámara y no existe algo así”.

El pasado 15 de julio, confió la legisladora por Morelos, el presidente en una conferencia de la mañanera, dijo que los gobernadores buscan un ajuste para determinar los ingresos que se les destinan a sus estados, no es un reclamo por haber dejado de percibir estos ingresos; aceptó que la recaudación ha caído estos meses por la pandemia y el fondo de estabilización de 60 mil millones de pesos no será suficiente para hacer frente a la crisis e insistió en la austeridad. "Nosotros no hemos dejado de cumplir con lo que establece la ley y a partir de esa ley se les transfieren recursos a esos estados; qué sucede, que cuando hay una crisis económica disminuye la recaudación de esos impuesto, hemos hecho un esfuerzo para que eso no suceda.

Sin embargo, de acuerdo con información publicada en El Sol de México por Juan Luis Ramos el 2 de julio de 2019: “Durante mayo, el gobierno federal aplicó a los estados un recorte de 18 mil 456 millones de pesos que ya estaban calendarizados. Este ajuste implicó para 18 entidades menos recursos por concepto de participaciones federales (Ramo 28), que los gobiernos estatales pueden ejercer libremente, pero también menos aportaciones (Ramo 33) que la Federación les transfiere para servicios de educación básica y para adultos; de salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; y para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad, entre otros. Por ambos rubros, la Federación transfirió a los estados 727 mil 711.8 millones de pesos en mayo, es decir, 2.5 por ciento menos lo que estaba programado”.

Hecho que confirmo el entonces secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca, quien dijo que hasta 90 mil millones de pesos estarían dejando de recibir las entidades de las partidas presupuestales en este 2020 por el impacto en la disminución en la recaudación de impuestos debido a la emergencia en salud.

“La pandemia agudiza la crisis en los municipios, y con el recorte al presupuesto toman medidas drásticas: En Jojutla, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante confirmó que el recorte es del 68 por ciento en las participaciones federales, por lo que se ve precisado a descontar el 20 por ciento del salario al personal de mayor rango e incluso a despedir personal. En Xoxocotla desde la quincena pasada solo pudieron pagar el 30 por ciento de los sueldos”, escribió nuestra corresponsal en la zona sur del estado.

En la misma situación se encuentra el municipio de Jiutepec, en donde el acalde Rafael Reyes, estimó una reducción en su recaudación propia como en los recursos que llegaban de la federación.

En julio pasado el delegado federal Hugo Erick Flores Cervantes, dijo que la caída de participaciones federal podría superar los mil 200 millones de pesos que impactarán diversos programas sociales.