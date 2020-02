Mi único proyecto se llama Morelos: Cuauh

El Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, rindió su Primer Informe de Gobierno entre señalamientos contra su antecesor, llamados a la unidad, lágrimas, y las culpas reiteradas a sus antecesores quienes dijo le dejaron un “caos financiero” que, aunque dolorosa ha tratado de sacar adelante.

En materia de seguridad, Blanco Bravo acusó que el ex mandatario de “engañar” a la población asegurando que no había más de 5 mil policías, sino solo 3,806 entre estatales y municipales, las cuales permanecían en el abandono.

“Nos engañaron, engañaron a la ciudadanía, cundo en realidad había 3,806 elementos y no los 5 mil que decían, además teníamos una corporación abandonando, mal pagada, ml equipada, y con un gran desprestigio social”.

Pidió un minuto de silencio y ofreció un fondo de 8 millones de pesos para las familias de los 20 elementos policiacos fallecidos, incremento salarial y seguro de vida.

“En nuestra administración hemos tenido 20 bajas de policías; es por ello que se contará con un fondo de 8 millones de pesos para que las esposas e hijos de los policías fallecidos tengan un apoyo económico; los policías que están incorporados al Mando Coordinado tendrán un salario de más 10 mil, incentivos de más de 4 mil pesos”.

Un presupuesto de 26 millones de pesos para incentivos a 1,212 elementos en los 30 municipios que están bajo el Convenio de Mando Coordinado, que menos ganan, además se les apoyará con Seguro de Vida por muerte natural, accidental y en cumplimiento de su deber.

En salud refirió que se logró reducir el desabasto de medicamentos el cual se ubica en un 80 y 90 por ciento, la certificación de 13 Centros de Salud y 3 Hospitales, en el Hospital del Niño y el Adolescente se certificaron 5 carpetas de enfermedades que no se tenían.

Pese a los conflictos que continúan entre los municipios de Tetela del Volcán y el de Hueyapan por la delimitación territorial el mandatario limitó a informar que “se ha dado acompañamiento”.

Blanco Bravo, se refirió al deporte como aquella estrategia de combate a la violencia afirmando que “un deportista más, es un delincuente menos”.

Al señalar los avances en materia hacendario el Gobernador volvió a referirse al ex gobernador Graco Ramírez, a quien acusó de dejar las finanzas “en el caos económico, se han tomado medidas enérgicas, algunas dolorosas pero necesarias para sanear las finanzas y ordenar el gasto, con ello garantizar la operatividad de la administración pública”.

Se dirigió a los integrantes de su Gabinete, quienes sonrientes lo recibieron al entrar al Centro Cultural Teopanzolco, que quien “desvíe recursos, tendrá el mismo destino que los ex funcionarios, no vamos a permitir abusos y privilegios ofensivos de unos cuantos, nunca más la corrupción”, sin embargo, ninguno de los ex servidores públicos ha sido juzgado por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

Dio la bienvenida a las críticas y reiteró el respeto a la libertad de expresión, asumiendo que el mayor juzgador serán los ciudadanos.

“Hago un llamado a conciliar y trabajar, dejar de echar culpas y dejar atrás los intereses partidistas, alcancemos la solución y no opongan resistencia al cambio”, al hacer un llamado a los otros órdenes y poderes de gobierno.

Blanco Bravo lanzó un mensaje a los morelenses para decirles que no tiene otro proyecto en puerta más que el de concluir su gestión.

“Reitero a los morelenses de este noble estado que es un honor y una gran responsabilidad; reitero que mi único fin se llama ciudadanía, que mi único proyecto se llama Morelos; no bajaremos los brazos, siempre de frente y aunque a muchos políticos no les guste, así so y n voy a cambiar”.