Mi prioridad es Cuernavaca, no las campañas: Urióstegui

Luego de ser cuestionado sobre sus pretensiones electorales para 2024, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado respondió lo siguiente: "no es lo que me ocupa, sé que con el trabajo que estamos haciendo puede haber un posicionamiento, pero no estoy enfocado en ello, Cuernavaca es la prioridad".

La pregunta surge luego de que la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales diera a conocer que Urióstegui Salgado es el mejor rankeado para ser considerado el candidato para la gubernatura de 2024 a nombre del PAN.

Tras estas declaraciones, el edil de Cuernavaca dijo que se sentía halagado, ya que de acuerdo con Morales, él está por encima de algunos de sus homólogos en las encuestas realizadas a la ciudadanía. No obstante, Urióstegui Salgado dijo que no perdería de vista la responsabilidad que tiene con Cuernavaca.

"Si yo me pongo a pensar en una posible participación electoral para el año próximo, pierdo de vista la responsabilidad que tengo a la mano, aprecio que lo digan, me da gusto por supuesto, pero no me voy a dejar llevar por esos temas… En algún momento sí, pero no es un tema que hoy me ocupe", afirmó el munícipe.

Asimismo, señaló que su administración la dedicará a temas más graves como el bacheo, la iluminación y la inseguridad, por lo que aún no se destapa públicamente como candidato por la bancada del PAN.

Trayectoria política de Uirióstegui

Urióstegui Salgado lleva años figurando en la vida política del estado. En 2012 se postuló para la presidencia municipal, donde contenía para el período 2013-2015 bajo la bancada del partido de izquierda PRD, sin embargo, en los resultados fue desplazado por Jorge Morales Barud.

En junio de 2022, también fue cuestionado sobre sus aspiraciones políticas para el período 2024-2030, y puntualmente explicó que no es militante de alguno de los partidos que lo llevaron a la presidencia municipal, en ese momento dijo que su interés era trabajar en la necesidad de la ciudadanía y no bajo un interés partidista.







