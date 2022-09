México necesita oposición digna: Jessica Ortega

"No soy empleada de quienes dirigen Palacio Nacional", dijo la diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Jessica Ortega de la Cruz, durante su mensaje por el primer informe de actividades en un escenario caracterizado por los cerros del Pueblo Mágico de Tepoztlán, en donde se respiraba “buena vibra”, dijo la diputada.

Previo a la rendición de cuentas, la legisladora ofreció la música de la Banda Juvenil de Gobierno del estado, batucadas y danzas tradicionales de la entidad. Además de una exposición de artesanos y artesanas, y juegos mexicanos en los que se regalaban gorras y playeras de su partido político.

En su mensaje, Ortega de la Cruz, dijo que su grupo parlamentario ha presentado más de 60 iniciativas de ley en este primer año, y en su caso ha tenido una asistencia del 100 por ciento; fue ratificada como secretaria de la Mesa Directiva para el segundo año de trabajos legislativos.

“Desde que llegamos al Congreso de la Unión sabíamos que nos enfrentábamos a una estructura del poder construida al más puro estilo de la política de antaño. No nos equivocamos. Ha sido un año lleno de retos, en el que como bancada hemos aprendido que México necesita una oposición con dignidad, no sólo sensible a sus causas, sino combativa y honesta, y lo hemos dado todo para que así sea. Desde la cámara de diputadas y diputados hemos cuestionado los excesos del poder del régimen, por eso no nos quieren las y los aliados del presidente, porque les hemos dejado claro que no somos empleados de quién habita Palacio Nacional, sino de las y los mexicanos que confiaron en nosotras y nosotros”.

La protección animal, la propuesta para que los salarios que en lugar de mínimos se conviertan en dignos para todas y todos; jornadas laborales justas y que correspondan a esos salarios y también vacaciones más amplias, porque el desarrollo humano debe ponderarse por encima de todo en un país ya de por sí convulso. Los derechos laborales y las condiciones de trabajo en dignidad son parte medular de nuestra agenda, porque reconocemos en las y los mexicanos la fuerza que mueve a este país todos los días y queremos que lo hagan con amor y en condiciones óptimas, enlistó como parte de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión.

La diputada “naranja”, reconoció que la seguridad y la erradicación de la violencia contra las mujeres sigue siendo una gran deuda que tienen hacia las y los morelenses; en entrevista dijo que su intención es llevar como bandera la voz de todas las morelenses de todos quienes no han podido ser escuchados.

Entre los invitados se encontró el presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes; los diputados locales Luz Dary Quevedo Maldonado, y Julio César Solís Serrano, entre otros.

















