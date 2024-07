Sindicato de Capufe: Obra hacia Cuautla y Tepoztlán fue mal planeada

La obra del kilómetro 71 de la autopista México-Cuernavaca para conectar una salida hacia el municipio de Cuautla y Tepoztlán no fue bien planeada y prueba de ello es el dolor de cabeza que le causa a los automovilistas cada fin de semana por el tráfico que genera, aseguró el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, Martín Curiel Gallegos.

En entrevista, el líder sindical no negó que esta obra es funcional, pero aseguró que no era una obra de urgencia, pues a pesar de todo, el tráfico fluía hacia esos dos municipios.

“Este distribuidor en particular no fue bien pensado, no fue bien proyectado, no era tan urgente o necesario hacerlo. Yo lo digo con toda sinceridad, el aforo fluía de México a Cuautla y de Cuautla hacia México. Sin embargo, se pensó en hacer esta obra que seguramente será de utilidad para los automovilistas”.

A propósito de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le puso como fecha de conclusión en un mes o un mes y medio, Curiel Gallegos dijo que esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, sin embargo, ninguna fecha ha sido la buena.

“Se han dicho varias fechas, lamentablemente ninguna se ha cumplido. Lamentablemente, se hacen obras en el periodo de lluvias cuando debiera aprovecharse el tiempo de estiaje, cuando no llueve. Bueno, yo no entiendo quién diseña o quién decide en qué momento llevar a cabo las diferentes obras”.

Dijo que durante el transcurso, además del constante tráfico con filas de más de 10 kilómetros, particularmente los fines de semana, esto también ha traído como consecuencia algunos accidentes debido a la falta de pericia de los conductores.

“… Pero mientras esto sucede, la obra ha ocasionado una fuerte cantidad de accidentes y es por la falta de precaución. Hay señalamientos, hay bandereros. A lo mejor el señalamiento no está exactamente cubriendo las necesidades. Este se encuentra a 5 a 10 kilómetros y, aun así, chocan ahí. Ahora también la forma en que están moviendo constantemente la circulación desorienta a los usuarios de la carretera y luego no saben a dónde dirigirse”, puntualizó.