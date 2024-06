Mercado ALM enfrenta inseguridad y retrasos en remodelación

La actividad en el mercado Adolfo López Mateos (ALM) disminuyó en los últimos días, luego del asesinato de un comerciante en la zona de Caballitos, en el municipio de Cuernavaca, parte del circuito de la central de abastos. Sin embargo, la dirección del mercado aseguró que el establecimiento sigue siendo seguro, calificando el incidente como un hecho aislado.

"Lamentablemente, los recientes hechos de violencia los consideramos aislados, por lo que no debe generalizarse ni mucho menos asegurar que es peligroso para los clientes ni para los comerciantes", declaró Sara Bello Olmedo, directora del ALM. Subrayó que la administración del mercado, junto con las autoridades municipales y estatales, está atenta a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual se encarga de investigar el caso y busca a los responsables del asesinato de dos comerciantes, uno de ellos vicepresidente de la Unión de Introductores del ALM.

Seguridad Matan a vicepresidente de introductores en el mercado de Cuernavaca

Bello Olmedo enfatizó que es importante mantener la actividad en el mercado, que es el sustento de cientos de familias. Los comerciantes han reforzado su compromiso para que la central de abastos más importante del estado continúe siendo un lugar seguro para comprar y visitar.

"La síndica municipal en funciones de presidenta municipal ha hecho un llamado respetuoso a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones necesarias para esclarecer estos atentados y dar con los responsables", añadió Sara Bello. También destacó que la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) llevará a cabo acciones para prevenir prácticas ilegales que generan preocupación entre comerciantes y visitantes.

Hay cautela tras hechos de violencia

Tras el incidente, los líderes comerciales han sido cautelosos al declarar sobre el asunto, buscando no dañar la imagen del mercado, pues el incidente no fue dentro de la central de abastos y quieren evitar generar alarma. Sin embargo, exigen justicia porque ambas víctimas eran miembros del mercado; exigen medidas de seguridad no solo para el ALM, sino para todo el estado de Morelos.

"A nosotros como comerciantes solo nos resta apoyar y exigir medidas de seguridad. En todo Morelos el clima de inseguridad es complicado", manifestó Manuel Alejandro Delgado, secretario general de la Unión de Comerciantes del ALM.

Esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y fortalezcan la seguridad en la región, permitiendo que el Mercado ALM continúe siendo un pilar económico y social en Morelos.

Retos del mercado

El ALM enfrenta el reto de la seguridad, primero con el doble ataque en contra de mujeres en la zona de pescaderías del mercado, y ahora los dos comerciantes atacados a tiros en Los Caballitos.

Otro de los problemas que tienen es el retraso que ha tenido la remodelación del mercado. La primera etapa les ha tomado casi medio año, cuando prometieron que máximo serían cuatro meses; ahora hay comerciantes que se han salido de sus locales mientras se avanza en la remodelación, lo cual también les ha afectado en ventas.