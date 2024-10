Mercado ALM celebra 60 años con fiesta entre comerciantes

Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos (ALM) en Cuernavaca celebran el 60 aniversario de la central de abastos más importante de Morelos. Con una misa frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, los asistentes pidieron por el bienestar de las familias y del mercado que es una fuente de empleo para cientos de personas.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Después de la ceremonia religiosa, compartieron entre clientes y comerciantes un almuerzo en el que todos cooperaron para regalar a los invitados una rebanada de pastel, y una buena tarde de baile con el grupo musical que ambientó la fiesta.





A las tres de la mañana me levanté para comenzar a preparar y cocinar como a las cinco de la mañana, pero es para festejar, estamos de fiestaGabriela Montes, una de las cocineras

Con alegría se congregaron en el estacionamiento de las flores donde hubo un brinco del chinelo, inclusive la gente que pasaba a comprar no dudo en unirse a la celebración.

🥳Continúan los festejos en el mercado Adolfo López Mateos (ALM), entre todos los comerciantes se cooperaron para regalar comida y hasta pastel a sus clientes.

📷Valeria Díaz pic.twitter.com/UasLDkOn0T — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) October 27, 2024

Una historia de perseverancia...

Ignacia Hernández, comerciante fundadora del mercado compartió con El Sol de Cuernavaca los inicios de este emblemático espacio. Con nostalgia, Hernández narró cómo el mercado marcó su vida personal y profesional, recordó algunos los retos y cambios que enfrentó junto a su familia presenció.

“Cuando abrimos el mercado, yo acababa de casarme. No era consciente del esfuerzo que esto iba a significar, pero aquí estamos, mi esposo y yo levantándolo. Él ya era comerciante desde siempre, pero yo no; a mí me tocó aprender”, contó.

Ignacia recuerda con cariño los primeros años, “Había tranquilidad, serenidad, y el mercado estaba limpio. No había corrupción, todo eso vino después, cuando ya el mercado estaba bien establecido y todos querían ser dueños. Nos entregaron un espacio donde trabajábamos en paz, aunque las ventas fueran pocas”.

Hernández destacó el papel fundamental de las mujeres en la construcción del mercado: Cuando empecé a trabajar, la mayoría éramos mujeres. Y así nos mantuvimos, echándole ganas. Esa ha sido la clave para que esto se mantenga hasta hoy

Mujeres y hombres han colaborado en la fundación del mercado más grande de Morelos. / Valeria Díaz / El Sol de Cuernavaca

Gente trabajadora en las buenas y malas

Miguel Ángel Tapia, uno de sus comerciantes, destacó que este lugar le ha da trabajo a muchas personas y juntos han superado momentos difíciles a lo largo de los años.

“Desde entonces he visto que este negocio le da empleo a mucha gente. Van, vienen, pero aquí seguimos. Ahorita lo están remodelando por el temblor de septiembre. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero arreglar la bóveda es un beneficio para todos los que trabajamos aquí y para la gente en general”, comentó Tapia.

Local Mercado Adolfo López Mateos tendrá su libro conmemorativo

El comerciante recordó algunos de los retos más grandes que ha enfrentado el mercado, como el incendio y la pandemia, que afectaron severamente las ventas y la dinámica diaria.

Han pasado muchos momentos difíciles, pero la gente aquí es trabajadora, siempre atendiendo y apoyando, en las buenas y en las malas

Tapia aprovechó para invitar a la ciudadanía a seguir visitando el mercado y consumir los productos que ofrece: “Queremos que vengan, tenemos de todo: verduras, y ahora en temporada de Día de Muertos, también flores. Invitamos a todo el pueblo, a toda la gente en general, que nos apoyen y compren aquí”, expresó.

La fiesta por los 60 años del ALM continuará con una función de lucha libre en el estacionamiento y un partido amistoso de futbol en el parque Cri Cri.