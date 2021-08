Menores de 30 años se quedan sin vacuna en Zacatepec

En la sede de vacunación en el Instituto Tecnológico de Zacatepec no se autorizó la aplicación del biológico a jóvenes de 18 a 29 años.

Pese a la lluvia de la madrugada, el módulo abrió para recibir a las personas, a quienes se les aplicó la primera dosis de Sinovac, pero sólo a mayores de 30 años en adelante.

Algunas personas comentaron que pidieron permiso en sus trabajos para hacer fila y vacunarse, como Perla Mariaca, quien llegó desde las 3 de la mañana con otros conocidos para apartar lugar.

Con cierta preocupación y molestia comentó: “No se vacunará a jóvenes de 18 a 29 años de edad, ¡no se vale, en otros municipios han vacunado a los de 18 años en adelante!". En la misma fila, Pamela Matus dijo que hizo fila desde las 5 de la mañana: “Estamos esperando porque ya es justo que nos apliquen la vacuna, como en otros municipios, ya se hizo esa parte y dejaron entrar a todos; no veo por qué no, la situación está muy complicada y entre más vacunados estemos más protegidos también”.

Agregó: “Deben darles el lugar para la gente de 18 años, que no sólo están trabajando y estudiando, y muchos que hacen fila para llegar a tiempo a su trabajo, porque las empresas no están dando permiso, cuando debe ser una obligación dar permiso, y no sabemos por qué se niegan, nosotros ya estamos registrando y estamos llegando temprano, a ver qué deciden, la última palabra la tiene el gobierno con los Servidores de la Nación”.

Cabe destacar que en Zacatepec no se aplicaron las 4 mil 440 dosis del biológico Sinovac a la población de 30 años en adelante, por lo que muchos jóvenes fueron rechazados.

A pesar de la insistencia, los jóvenes de 18 en adelante fueron rechazados para ser vacunados / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Vacunación en Tlaltizapán

La segunda dosis de vacunación contra Covid-19 de AstraZeneca sólo fue autorizada para habitantes de Tlaltizapán, lo que causó gran malestar en vecinos de municipios aledaños que acudieron desde muy temprano a hacer fila al único centro de vacunación instalado en el salón de eventos “El Caudillo”, ubicado en el centro de la cabecera.

Así, se mostraron molestos e indignados al confirmarse que las 3 mil 200 dosis que se aplicarán los días 3 y 4 de agosto es sólo para el municipio de Tlaltizapán, ya que eran las indicaciones de las autoridades federales responsables del programa, lo que fue calificado como acto de discriminación.

Recordaron que sólo hubo dos centros de vacunación regional para las personas de 50 a 59 años de edad, y estuvieron en el Tecnológico de Zacatepec y la Unidad Deportiva la Perseverancia, y ya se cumplieron las 8 semanas, y no hay fecha para vacunar al resto de la población de los municipios aledaños.

En la organización de esta campaña, personal del Ayuntamiento de Tlaltizapán apoyó a los Servidores de la Nación, quienes mencionaron que ya habían hablado con autoridades superiores y les indicaron que no alcanzaría la vacuna para toda la gente.

Elaene Rodríguez Aranda dejó claro que sólo llegaron, y tarde, mil 600 vacunas para ayer y hoy se recibirá una cantidad igual, pero de acuerdo con el delegado de Bienestar, la población de Tlaltizapán es de más de 5 mil que requieren la segunda dosis.

Mucha gente de los municipios de Tlaquiltenango, Zacatepec y Jojutla llegó para la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, aunque fue inútil su espera porque se dio prioridad a la población de Tlaltizapán, que recibió la primera dosis en el Tecnológico de Zacatepec o en La Perseverancia de Jojutla.