"Medidas vs exsecretario de Turismo son laxas"

El asesor Anticorrupción del gobierno estatal Gerardo Becerra Chávez Hita, calificó como laxas las medidas cautelares que impuso la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que haría pensar en un trato especial hacia el exsecretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, acusado por Ejercicio Ilícito del Servicio Público durante el concierto Tour Amigos.

"Me sorprenden mucho las medidas cautelares que me dieron a este señor, son muy laxas, es decir, se ve que hay una situación especial hacia su persona porque lo único que le dieron como medida cautelar es que no se acerque a la Secretaría de Turismo y que no salga del país".

Medidas que no se asemejan a las que le imponen a cualquier otro ciudadano como acudir a firmar cada semana a los juzgados; "lo digo porque yo lo viví en carne propia, pero finalmente celebro que esta carpeta, de múltiples que hemos presentado, ya está judicializada".

La Fiscalía presentó 20 pruebas por un pago irregular de más de 12 millones de pesos para el concierto de Emanuel y Mijares, realizado en la Arena Teques el 17 de mayo de 2014.





El próximo martes, Álvarez Cisneros será requerido para una audiencia de vinculación a proceso, misma en la que se confía pueda ser una realidad, así como que pueda señalar a más testigos y exservidores públicos que también están involucrados.







