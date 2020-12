Medidas sanitarias actuales ponen en riesgo a ciudadanía: científicos

Los nuevos lineamientos en el semáforo naranja carecen de criterios epedimiológico, lamentaron investigadores agrupados en la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), ya que sólo se limitan a especificar aforos sobre todo cuando se tienen altos índices de contagios de Covid-19. Para los científicos esto pone en riesgo a la población que saldrá sin ningún tipo de regulación.

La Presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, Brenda Valderrama Blanco se dijo preocupada ante la publicación de los buenos lineamientos para la actividad económica y social del gobierno del estado el pasado 8 de diciembre, pues deja más holgado el control en el transporte público.

“Son bastante simples. Sobre todo ponen en riesgo a la población al liberar el transporte público sin ninguna restricción, lo convierten en una de las principales fuentes de dispersión y contagio del virus; nunca salimos del semáforo naranja y ahora oficialmente nos regresan, pero ahora peor porque el nuevo naranja es como el amarillo”.

Dijo que no sólo no se corrigieron el Decreto del 21 de junio, sino que “lo empeoraron, y eso es el resultado de no consular a una base técnica-científica. Las medidas no son útiles, no responden a la naturaleza del contagio”.

También se considera el regreso de trabajadores de grupos vulnerables al gobierno del estado, con atención en ventanillas, lo cual significa no sólo exponerlos a ellos sino a todos en general, aún más en espacios cerrados.

“Se permiten también campañas políticas, asociaciones civiles y políticas con el 25 por ciento de aforo, se abren salones de eventos, clínicas de belleza, también las plazas comerciales se les pone un arbitrario 25 por ciento de aforo que no se medirá, no hay madera de reforzar eso; se abren también gimnasios, unidades deportivas, spa´s, todas esas actividades son los mayores sitios de contagio de la enfermedad porque aglomeran personas en espacios cerrados por mucho tiempo”.

Van a empeorar el control de contagio, advirtió, lo cual es gravísimo. “Ahora sabemos que los espacios cerrados, sin ventilación, y sin uso de cubre bocas son los sitios de mayor contagio, además de abrirle la puerta a las campañas políticas. Estamos a la mitad de un repunte”.